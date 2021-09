Márcio Bittar será relator do projeto de privatização dos Correios na CAE

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira, 13, que o partido apoiou as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do último domingo, 12, mas que não comparecerá às que tiverem como pauta também críticas ao PT e a Lula. Ontem, protestos organizados pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Movimento Vem Pra Rua pediram impeachment do chefe do Executivo, criticaram Lula e defenderam uma "terceira via".



"Não iremos em nenhum manifestação que ataque Lula e o PT (...) Temos consciência que a democracia é vital para que a sociedade brasileira debata e construa seus rumos. O foco é tirar o Bolsonaro", disse Gleisi Hoffmann ao Uol News. Ela informou que o PT não foi convidado para os atos deste domingo.



A senadora disse que o PT se reuniu na última semana com 10 partidos para a organização de novas manifestações contra o presidente da República e em defesa da democracia. Os atos ocorrerão no primeiro final de semana de outubro e no dia 15 de novembro. Além do PT, outros partidos devem fazer parte, como o PCdoB, PSB, PDT, Solidariedade, Rede, Novo, PV e Cidadania. Segundo ela, PSDB e MDB não aderiram à reunião, mas serão convidados para os atos.

