Guedes: Nunca pensei que seria um sujeito moderado, sou hoje uma força moderadora

O ator Marcelo Serrado afirma que perdeu quase 15 mil seguidores em uma semana após se posicionar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Perdi semana passada quase 15 mil pessoas que me seguem porque disse que votei no professor e sou contra o coiso!”, escreveu em seu perfil no Twitter.

“Ufa, deu um alívio! Agora o que me espanta é que essas 15 mil ainda acreditam, como explicar?”, continuou. Um dia após o 7 de setembro, também disse: “Que bom que minhas redes sociais deram uma limpa, pois muita gente deixou de me seguir quando disse que sou contra o coiso. ‘Apesar de você, amanhã há de ser outro dia’”.

No Instagram, também publicou: “não apoio e nunca apoiei esse governo! Fora Bolsonaro! Você tem todo o direito de pensar ao contrário de mim e te respeito sempre por isso, pois como disseram uma vez: ‘Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer’”.

Outra atriz que perdeu seguidores foi Fernanda Paes Leme. “Perdi mais de 20 mil seguidores no Instagram com um posicionamento ‘Fora Bolsonaro’. Não lamento que se foram, só fico impressionada que ainda haviam 20 mil pessoas me seguindo que apoiam esse desgoverno”, comentou.

Ela finalizou convidando as pessoas que têm seu mesmo pensamento político. “Inclusive se você também é FORA BOLSONARO me sigam para mais FORA BOLSONARO”, escreveu no Twitter.



