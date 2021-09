EUA apoiam proposta para encerrar financiamento à exportação de energia a carvão

Presente em outros 19 estados brasileiros, a empresa Blue Sol Energia Solar, especializada em sistemas de geração de energia fotovoltaica, dá início às operações no Ceará neste mês. Por meio do sistema de franquias, o grupo pretende expandir a presença no Estado e fortalecer sistemas de geração distribuída para residências e empreendimentos.

Sobre o assunto Ceará terá novo complexo de energia solar próximo a Limoeiro do Norte

Com conta de luz mais cara, consumidores procuram formas de economizar

Nova linha de transmissão escoará energias eólica e solar para Sudeste

A primeira unidade no Ceará está localizada no município de Cascavel, na Grande Fortaleza, e será operacionalizada pelo empreendedor Ronald Alves. “Pretendo me tornar referência como franqueado Blue Sol em minha região, em Cascavel e, também, nacionalmente, alcançando pequenos negócios e gerando renda”, afirma Ronald à empresa.

Os R$ 23 mil investidos por Ronald para adquirir a franquia da Blue Solar, de acordo com as projeções feitas ao contratar o plano de franquia, serão recuperados em até 6 meses. A partir disso, o empreendedor projeta a abertura de uma segunda sede da franquia também na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Temos interesse em iniciar as atividades com o novo formato de franquia em todas as regiões do Brasil. A expectativa é de que ao fim de 2021 a Blue Sol contabilize cerca de 300 franquias com o modelo Next em operação e um total de mais de 330 unidades franqueadas se somados os outros modelos da marca”, detalha Marcio Santin, gestor de franquias da empresa.

A perspectiva para o setor é de crescimento, tanto pela questão socioambiental da preocupação com energias renováveis, mas principalmente pela compensação com relação aos recentes reajustes na tarifa de energia elétrica no Brasil.

Em atuação há 11 anos, a franquia aberta em Cascavel é a primeira da empresa no Ceará, sendo a 97 em funcionamento no País e a 13ª em operação no Nordeste. Na região, os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia já integravam a rede de comércio fotovoltaico da Blue Sol.

Como funciona o sistema de franquias para negócios de produção de energia solar na Blue Sol?

Batizado de Next, o modelo de franquias da Blue Solar propõem um modelo de negócios dinâmico e independente por meio do qual, o franqueado se responsabiliza apenas pela parte comercial. Assim, não é necessário contratar colaboradores ou ter um ponto comercial para o desenvolvimento das atividades.

A proposta tem intuito de viabilizar a conquista de mercado de municípios do interior dos estados brasileiros, com interesse especial em município com menos de 20 mil habitantes. Para alcançar tal feito, o sistema de franquias da companhia encarrega a própria empresa de toda engenharia e desenvolvimento de projeto, instalação dos sistemas de energia solar, homologação e conexão à rede elétrica de cada sistema de energia vendido pelos franqueados.









Tags