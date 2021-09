Propostas para compra em leilão da Receita Federal com barra de ouro, iPhone e veículos começam hoje, 13

A entrega do primeiro lote da CoronaVac, que estava marcada para esta segunda-feira, 13, foi adiada pelo Butantan para 22 de setembro. A informação é da Secretaria Especial de Comunicação do Estado de São Paulo e foi confirmada pelo Instituto. Segundo a instituição, a mudança seria pelas agendas do governador Camilo Santana (PT), do Ceará, e de João Dória (PSDB), de São Paulo e não teria relação com possíveis atrasos.



Na nova data, o Governo de São Paulo realizará a entrega do primeiro lote de doses da vacina do Butantan para o Ceará, fruto de acordo direto com o governo cearense. O documento foi assinado no começo de agosto e autorizou a compra direta de três milhões de doses extras de vacinas contra a Covid-19. A expectativa era a utilização de 1,5 milhão de doses destinadas para primeira dose (D1), enquanto 30 dias depois, as mesmas pessoas teriam seu esquema vacinal finalizado, com os 1,5 milhão de doses restantes.



Segundo a última atualização do Vacinômetro, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), no último dia 9 de outubro, 2.790.174 pessoas já estão totalmente imunizadas em todo o território cearense. O número representa 30% da população do Estado e contabiliza quem já recebeu as duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen. Já o número de pessoas que receberam a primeira dose está em 5.668.394, ou seja, 61% da população.



92 municípios já iniciaram aplicação da primeira dose da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Número corresponde à metade dos 184 municípios cearenses. Conforme o Vacinômetro, 149.994 jovens nessa faixa etária já receberam o imunizante. O cronograma da aplicação da primeira dose da vacina nesse público ocorre conforme a organização de cada município.

231.660 doses de vacinas Pfizer devem chegar ao Ceará nesta segunda-feira, 13. A previsão é de que o voo com os imunizantes aterrisse em solo cearense às 12h20, horário de Brasília.

