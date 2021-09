Em obras a partir de 2022, condomínio de luxo terá 300 metros de praia no Porto das Dunas

As empresas cearenses Bspar e Colméia irão trabalhar em conjunto na construção de condomínio de altíssimo padrão em Aquiraz, na região do Porto das Dunas, no Ceará. Com obras previstas para iniciarem em 2022, o BS Ville, empreendimento de luxo contará com 300 metros de acesso direto à praia.

O valor estimado para o empreendimento foi mantido em sigilo pelas empresas. Apesar de ainda estar em fase de estruturação, o projeto conta com cerca de 300 interessados em realizar reservas das futuras unidades.

A estimativa das construtoras é de que a área de 80 mil metros quadrados comporte aproximadamente 400 imóveis. O objetivo é ser uma área de luxo para segunda morada dos futuros condôminos.

Totalmente voltado para o mar, do lado nascente do sol, o design de cada imóvel ainda não foi definido, assim como um valor médio por unidade.

O conceito proposto, porém, é aliar modernidade, inovação e acolhimento, assim, haverão unidades de um andar, mais amplas e outras unidades de até dois andares.

O foco é investir em arquiteturas que fujam do padrão de imóveis residências, mesmo com relação a outros condomínios de alto padrão, seja de região de praia ou de centros urbanos.

De modo a ser destaque no cenário nacional de imóveis "pé na areia", como são chamados os empreendimentos voltados para faixas privadas de praia.

As empresas firmaram a parceria para construção do empreendimento há cerca de uma semana e os detalhes do início das obras ainda estão sendo discutidos. O acordo foi formalizado pelo presidente da Bspar, Beto Studart, e pelo presidente da Colméia, Otacilio Valente.

A expectativa é de que a construção comece ainda nos primeiros meses de 2022, mas também pode ser alocada apenas do segundo semestre do próximo ano. O tempo médio de finalização das obras e inauguração do condomínio é de cerca de 4 anos.

