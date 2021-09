Cagece: renegociação com até 100% de desconto em juros e multa termina em 6 dias

Os clientes que possuem dívidas com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) têm mais 6 dias para aderir à campanha "Fique em dia com a Cagece". A ação promete renegociar dívidas com até 100% de desconto em juros e multas.

“Nossa expectativa é negociar um montante de aproximadamente R$ 38 milhões até o final da campanha”, estima Maurício Braga, gerente de Faturamento e Arrecadação da Cagece.

Até esta sexta-feira, 42.116 clientes já renegociaram as dívidas dentro das condições oferecidas na campanha, que foi lançada em junho deste ano.

Como renegociar?

"A Campanha oferece facilidades de negociação para clientes com débitos vencidos a mais de 30 dias, permitindo ainda que clientes que aderiram as campanhas anteriores possam submeter a dívida em aberto às regras da atual campanha", diz a Companhia em nota.

O processo de renegociação se dá remoto e presencial. As opções online são o aplicativo Cagece APP, disponível para os sistemas Android e iOS, no site www.cagece.com.br ou no telefone 0800 275 0195 - disponíveis 24h por dia, segundo a Companhia.

"Os clientes podem ainda realizar o parcelamento nas lojas de atendimento da Cagece ou nas unidades do Vapt Vupt em Fortaleza e Sobral, mediante agendamento prévio pelo site da companhia", acrescenta.

Condições?

Demonstrado o interesse, o cliente pode escolher entre as condições que mais se enquadram ao seu bolso. São elas:

Pagamento a vista , desconto de 100% nos juros e multas por atraso; Pagamento parcelado, 50% de desconto nos juros e multas por atraso, em:

6 parcelas, sem entrada e sem juros;

até 12 parcelas, sem juros e entrada mínima de 5% ;

até 24 parcelas, com entrada mínima de 10% e com juros de 0,5% ao mês.

