Atos de caminhoneiros já ameaça abastecimento de gás de cozinha em MG

Frente ao risco de desabastecimento em virtude da paralisação de caminhoneiros no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue em negociação com os manifestantes para articular vias pelas quais as mercadorias de primeira necessidade possam circular. Ao todo, 12 corredores logísticos foram criados em nove dos 15 estados que registraram bloqueios parciais ou totais de rodovias.

As negociações com a categoria, que pede a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além de mais poder de decisão ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), ocorrem desde a madrugada da quarta-feira, 8 de setembro.

Sobre o assunto Com bloqueios nas estradas, Bolsonaro se reúne com ministro Tarcísio no Planalto

Bolsonaro diz a apoiadores que conversará com caminhoneiros para "tomar decisão"

Paralisação dos caminhoneiros: impacto no fluxo de cargas e abastecimento no Ceará é incerto

Inicialmente, seis corredores logísticos foram criados nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Goiás ainda na manhã desta quinta-feira, 9 de setembro. No começo da tarde, estratégia similar foi implementada na Bahia, em Sergipe, Pernambuco e no Rio Grande do Sul.

Veja onde estão localizados os corredores logísticos para escoamento de mercadoria

BR-040/Minas Gerais



BR-116/Rio de Janeiro (Dutra/Barra Mansa)



BR-040/Rio de Janeiro (Reduc)



BR-101/Espírito Santo



BR-376/Paraná



BR-153/Goiás (Anápolis)

BR-116/Bahia (Feira de Santana)



BR-101/Bahia



BR-101/Sergipe



BR-101/Pernambuco (Igarassu)



BR-116/Rio Grande do Sul (Vacaria)



BR-392/Rio Grande do Sul (Pelotas)

Conforme boletim informativo do Ministério da Infraestrutura, nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima, onde houve bloqueios feitos pelos caminheiros durante a madrugada, o fluxo de veículos foi restabelecido integralmente.

Apesar disso, nas localidades acima, o trânsito nas rodovias federais ainda ocorre com lentidão, em virtude da abordagem de veículos de carga feita tanto pelos agentes de segurança, quanto por caminhoneiros que seguem aglomerados nas margens das vidas.

Sobre o assunto Caminhoneiros processam Bolsonaro e apoiadores em R$ 50 mi pelo 7 de Setembro; há paralisações em 16 cidades

Caminhões fazem bloqueio na Esplanada dos Ministérios e pressionam por invasão ao acesso do STF

Infraestrutura: por ora, não há previsão de bloqueios afetarem abastecimento

Tags