Campos Neto: Eleições serão polarizadas, aumentarão volatilidade

Mais uma vez, o presidente do BC alertou para o fato do pós-pandemia ser um ambiente de endividamento alto em países emergentes e desenvolvidos. "Temos que lidar com um problema de endividamento alto", repetiu.

Campos Neto voltou a destacar que a estratégia de diversificar as vacinas no Brasil está sendo muito efetiva, e apontou que a Pfizer anunciou planos para construir uma fábrica de imunizantes no País.

Inflação

O presidente do Banco Central, repetiu que a autoridade monetária tem passado uma "forte mensagem" de que irá fazer o que for preciso para trazer a inflação para a meta no horizonte relevante.

Mais uma vez, ele argumentou que após o choque de alimentos, o Brasil passa por uma "segunda onda" de surpresas relacionadas a preços administrados, como a energia elétrica. O presidente do BC admitiu que as expectativas de inflação para 2021 são muito mais altas do que a autarquia esperava.

Segundo Campos Neto, o BC também está atento para a alta nas projeções do mercado para a inflação em 2022. "Há uma diferença maior entre que o mercado vê para a inflação um ano à frente e o que os nossos modelos mostram. Estamos tentando entender essa diferenciação", afirmou.

Ele disse que a inflação nos países avançados tem apresentado surpresas apontando para uma alta maior dos preços. "Os elementos mostram inflação maior à frente".

Ao mesmo tempo, ele destacou uma acomodação no crescimento das economias avançadas nas últimas semanas. Mais uma vez, Campos Neto considerou que nenhum dado mostra uma disrupção na cadeia global de suprimentos. "Mas, caso dos semicondutores, vai demorar ainda um tempo para que a produção se normalize, afetando o Brasil e outros países", completou.

Endividamento

Campos Neto mais uma vez apresentou a agenda digital do Banco Central e destacou que nenhum projeto foi paralisado durante a pandemia. O presidente do BC citou ainda a agenda de sustentabilidade da instituição.

Campos Neto voltou a defender uma imagem fiscal do Brasil melhor do que a impressão dos críticos. "Os números mostram endividamento melhor do que pensávamos. Olhando para o resultado primário, teremos um resultado próximo do zero em 2022. Cruzamos essa crise com um nível de equilíbrio não tão ruim", afirmou.

Banco do Canadá mantém taxa básica de juros em 0,25% e ritmo de compras no QE

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira, 8, que manteve sua taxa básica de juros em 0,25% ao ano. O volume de compras semanais de bônus em seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) também segue o mesmo, a 2 bilhões de dólares canadenses. Na última decisão monetária, divulgada em julho, o QE já havia sofrido redução de 3 bilhões para 2 bilhões de dólares canadenses por semana. "Continuamos comprometidos em manter a taxa básica de juros no limite inferior efetivo até que a folga econômica seja absorvida, de modo que a meta de inflação de 2% seja alcançada de forma sustentável", diz o BoC em nota. Nas projeções de julho feitas pelo banco, isso deve ocorrer no segundo semestre de 2022. Na avaliação do BoC, a recuperação global econômica teve continuidade no segundo trimestre, liderada pelo forte crescimento dos EUA, e avança de forma sólida para o terceiro trimestre. Entretanto, interrupções na cadeia de suprimentos estão restringindo a atividade em alguns setores e o aumento dos casos de covid-19 em muitas regiões representa um risco para a força da recuperação global, observa o BC canadense. "As condições financeiras permanecem altamente acomodatícias", afirma.

BC da Austrália mantém juro básico em 0,10% e adia revisão de compras de ativos

O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,10% e adiar a revisão de suas compras de ativos em alguns meses. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 7, o BC australiano reafirmou o plano de reduzir suas compras semanais de bônus do governo para 4 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 2,98 bilhões), dos atuais 5 bilhões de dólares australianos. No entanto, o RBA só voltará a revisar essas compras em meados de fevereiro, e não mais em meados de novembro, como pretendia. O RBA também manteve em 0,10% a meta do juro para o bônus federal com vencimento em abril de 2024.