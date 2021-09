Aeroporto de Guarulhos será conectado à estação da CPTM por transporte via trilho

Com um potencial de transporte ferroviário pouco aproveitado, o Brasil tem a chance de virar essa chave e chegar em 2035 em situação próxima à de países como Estados Unidos e China no uso de ferrovias. A avaliação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que faz a aposta com base no novo modelo de operações liberado na última semana por medida provisória, pelo qual o setor privado terá maior liberdade para construir e usar o modal. Atualmente, as ferrovias transportam cerca de 20% das cargas no País. Com a novidade no setor e outros projetos de concessão em andamento, o ministro calcula que a participação do modal possa beirar os 40% em 2035.

O modelo de autorização está em vigor há uma semana, e o governo já recebeu 11 pedidos para construção de ferrovias por esse regime. São mais de 3 mil quilômetros em novos trilhos e R$ 59,5 bilhões em investimentos previstos. "Vamos colocar algumas dezenas de bilhões para dentro com as ferrovias autorizadas", disse o ministro ao Estadão/Broadcast. A seguir, os principais trechos da entrevista.

O governo já vinha trabalhando com um plano nacional de logística com projeções até 2035. Como o novo regime de ferrovias mexe nesse cenário?

Fizemos um exercício no plano com aquilo que estávamos elaborando em termos de concessão, renovação antecipada e investimento cruzado. Já sairia de 20% para 35% de participação do modal ferroviário. Com a chegada das ferrovias autorizadas, é possível que possamos chegar em 2035 beirando os 40%. Vamos ter uma participação de ferrovias na matriz semelhante à de países desenvolvidos, similar à da China e Estados Unidos.

Quando esses investimentos vão se materializar?

Os primeiros investimentos podem começar já no ano que vem, algo em 2023 e 2024, que é o tempo de obtenção de licença, atividade de desapropriação e consolidação dos projetos.

Como esse quadro mexe no transporte rodoviário?

Muda a natureza dos deslocamentos. O que sempre temos procurado deixar claro aos caminhoneiros, que ficam assustados, é que você muda o tipo de deslocamento. Alguns fretes de longa distância vão ser substituídos por fretes de curta distância. Vai desgastar menos o caminhão. O motorista vai dormir em casa, vai dirigir menos cansado, se acidentar menos e ter receita maior. Não preciso de uma referência nacional de frete.

Com o novo modelo, o produtor vai trabalhar num cenário de competição para toda malha ferroviária que já opera hoje?

Ninguém vai empreender ferrovia, com o super custo de capital, para sofrer uma concorrência predatória de outra ferrovia. A não ser que realmente tenha carga para todos. Se isso ocorrer, tem a possibilidade de a ferrovia concedida ter seu contrato reequilibrado ou de migrar para o regime de autorização. E há uma hipótese adicional: se a concessionária aumentar a capacidade da ferrovia que opera em pelo menos 50%, permitimos adaptação do contrato, uma espécie de bônus (já que o regime de autorização tem um fardo regulatório menor que o de concessão).

O sr. tem chamado o mês de ‘setembro ferroviário’. Além dos 11 pedidos para construção de ferrovias, o que o governo tem planejado para agora?

Tivemos a assinatura do contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), e teremos o início das obras de construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). Já temos R$ 30 bilhões de investimentos ferroviários contratados, agora vamos colocar algumas dezenas de bilhões para dentro com as ferrovias autorizadas. Também vamos assinar aditivo para viabilizar a linha de monotrilho que vai ligar a última estação da CPTM aos três terminais do aeroporto de Guarulhos (em São Paulo), e temos o projeto de lei que vai viabilizar a concessão da linha 1 e linha 2 do metrô de Belo Horizonte.

Até o fim do primeiro semestre, havia uma perspectiva mais otimista com a economia. Agora, os indicadores preocupam. O cenário econômico não pode afetar o interesse de empresas em projetos com investimento tão intensivo?

Como a infraestrutura é algo de longo prazo, os investidores acabam vendo o potencial do negócio num cenário de muito longo prazo. Começam a ver a estabilidade regulatória, o potencial de crescimento do mercado, taxas internas de retorno. Não podemos esquecer que temos um excesso de liquidez. O Brasil tem potencial imenso.

Mas e quanto aos indicadores?

A inflação não é exclusividade brasileira, está acima do esperado no mundo inteiro. Uma parcela considerável da inflação brasileira é internacional. A outra, sim, é exclusividade brasileira, que é a questão de energia. Dependendo do que acontecer no Congresso nos próximos dias em relação ao espaço fiscal, o mercado vai entender que há um compromisso com a solvência. Vimos certo temor com relação à questão fiscal, mas o que estamos vendo no fim das contas é uma relação dívida/PIB decrescendo.

Temos 2022 e o receio de o governo abrir os cofres para gastar e promover eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro. O governo não vai abrir os cofres de maneira irresponsável pela eleição do presidente. Isso está fora de questão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Governo recebe 11º pedido de ferrovia via autorização, entre Cascavel e Chapecó

O governo federal recebeu mais um pedido de autorização para criação de nova ferrovia no Brasil, a partir do novo regime, liberado por medida provisória há uma semana. Com a solicitação, apresentada pela Ferroeste, o Ministério da Infraestrutura contabiliza 11 pedidos de autorização para construção de novos traçados. Segundo a pasta, a Ferroeste manifestou interesse em um trecho entre Cascavel, no Paraná, e Chapecó, em Santa Catarina. O projeto prevê 286 km de trilhos e aproximadamente R$ 6 bilhões de investimentos privados. Na semana passada, a empresa já tinha apresentado requerimentos para construção de linhas entre Maracaju (MS) e Dourados (MS), de 76 km, entre Guarapuava (PR) e Paranaguá (PR), com 405 km; e de Cascavel (PR) até Foz do Iguaçu (PR), com 166 km. Segundo o governo, com o novo pedido, os 11 projetos de ferrovia via autorização alcançam um total de 3,6 mil km de novos trilhos pelo Brasil. Os traçados são planejados para cortar 10 Estados: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. Com a formalização de interesse pelas empresas, os requerimentos começam a ser avaliados pelo Ministério da Infraestrutura, que é o responsável por emitir as autorizações, caso os empreendimentos cumpram todos os requisitos exigidos pelo governo. O novo regime foi liberado por medida provisória editada no último dia 30. Antes, o setor privado podia administrar ferrovias apenas a partir de um contrato de concessão com o poder público - que continua dono da malha nesses casos. Na autorização, é a empresa quem leva ao governo o projeto e o interesse em construir e operar uma ferrovia, o que dispensa a necessidade de um leilão público. Nesse modelo, em que a ferrovia nasce do apetite do mercado, a intervenção regulatória é muito menor que nas concessões, onde há, por exemplo, teto para a cobrança de tarifa.

Movimentação em aeroportos de São Paulo tem aumento no feriado

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, têm aumento de movimentação no período do feriado prolongado da Independência, celebrado em 7 de setembro. Em Guarulhos, a previsão da GRU Airport para o período é um crescimento de até 10%, comparando com a movimentação em dias normais – dentro do período de pandemia – de operação. Já em Congonhas, a Infraero divulgou que a previsão é de 1.390 voos no período do feriado prolongado e 186,2 mil passageiros. Os números representam um aumento de 378% e 546%, respectivamente, em relação ao feriado prolongado da Independência no ano passado. Além de adotar as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, a Infraero recomenda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1 hora e 30 minutos para voos domésticos e de 3 horas para voos internacionais, devido às medidas de segurança contra a covid-19. Rede Infraero Os aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares durante o período prolongado do feriado do Dia da Independência devem receber 688 mil passageiros neste ano, entre os dias 3 e 8 de setembro. As informações são da Infraero. O número é 130% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 298 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 4 e 9 de setembro. Estão previstos 5,4 mil pousos e decolagens no período, número 102% superior em relação aos 2,6 mil voos realizados em 2020.

Aeroporto de Cabul é reaberto para voos domésticos após retirada americana

O Aeroporto de Cabul, palco da retirada de civis e militares americanos do Afeganistão nas últimas semanas, foi reaberto neste domingo, 5, depois de passar por reparos feitos por técnicos enviados pelo governo do Catar. A medida é mais um passo importante no controle do país pelo Taleban. O terminal começou a operar voos domésticos, mas ainda sem radares ou sistemas de navegação, o que ainda torna inviável sua reabertura para viagens internacionais. Essas viagens são importantes para viabilizar voos humanitários e a saíde de refugiados do país. Apesar do retorno do aeroporto ao controle civil, o Taleban ainda enfrenta dificuldades para consolidar um governo no Afeganistão. No sábado, o grupo voltou a adiar a apresentação de um gabinete, cuja composição poderia dar pistas sobre como serão os próximos anos no Afeganistão. Uma explicação para este atraso pode ser a situação em Panshir, um dos últimos focos de oposição armada ao novo regime. Um antigo reduto antitalibã, este vale fica a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital e é de difícil acesso. Desde segunda-feira (30), quando as últimas tropas americanas deixaram o país, o vale é palco de combates entre o grupo e a Frente Nacional de Resistência (FNR). Uma explicação para este atraso pode ser a situação em Panshir, um dos últimos focos de oposição armada ao novo regime. Um antigo reduto antitalibã, este vale fica a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital e é de difícil acesso. Desde segunda-feira (30), quando as últimas tropas americanas deixaram o país, o vale é palco de combates entre o grupo e a Frente Nacional de Resistência (FNR). (Com agências internacionais)