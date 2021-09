Pague Menos abre mais 12 lojas no Norte e Nordeste

Com presença nos 26 estados e no Distrito Federal, a rede Pague Menos inaugurou 12 lojas em cidades do Norte e Nordeste do País em agosto. Foram quatro lojas em Pernambuco, duas no Piauí e uma unidade em cada um dos estados da Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará.

"A companhia se transformou num hub de saúde e segue com o plano de expansão e reforço da marca nas regiões em que já detém liderança no mercado", declarou em comunicado a rede.

Pague Menos prevê abertura de 80 e 120 lojas em 2021 e 2022, respectivamente

Na última quinta-feira, 2, a Pague Menos divulgou também a abertura de lojas para este e para o próximo ano. A previsão é de inaugurar 80 e 120 aberturas brutas, respectivamente, em 2021 e 2022.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que as projeções consideram a estratégia de expansão; a capacidade financeira para suportar investimentos; a capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas; a capacidade de implantar novas lojas, incluindo a estrutura de engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operarem tais lojas; e outras circunstâncias inerentes às atividades de expansão, sujeitas a riscos e incertezas.

Nesta segunda, 6, a empresa lançou ainda comunicado ao mercado em resposta a questionamento da CVM sobre oscilação do preço das ações da empresa entre 23 de agosto e 3 de setembro.

"Reiterando seu compromisso de prestar tempestivamente informações adequadas aos seus acionistas e ao mercado, a Companhia esclarece que desconhece qualquer ato ou fato relevante que não tenha sido

divulgado ao mercado ou que não seja de conhecimento público e que possa ter justificado a movimentação atípica (volume e preço) das ações ordinárias de sua emissão nos pregões realizados no período compreendido entre 23 de agosto de 2021 e 03 de setembro de 2021, conforme apontado no Ofício", justifica a Pague Menos no comunicado. No dia 3, ações da empresa chegaram a crescer mais de 7% ao longo dia.

Clinic Farma

Os consultórios farmacêuticos Clinic Farma, da Pague Menos, registraram novo recorde histórico de atendimentos e de adesão de clientes. “No segundo trimestre deste ano, os consultórios farmacêuticos Clinic Farma registraram novo recorde histórico de 760 mil atendimentos e adesão de 6,8% da base total de clientes. No mesmo período, houve aumento de 71,1% em serviços digitais, atingindo 7,4% das vendas totais”, afirma José Rafael Vasquez, COO da Pague Menos.

A Pague Menos, com mais de 20 mil colaboradores, está presente em mais de 320 municípios e conta com mais de 1.100 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita o cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir.

