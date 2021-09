Com conta de luz mais cara, consumidores procuram formas de economizar

O governador Camilo Santana (PT) anunciou em suas redes sociais, neste sábado, 4, que a produção algodoeira no Ceará deve ser ampliada de 2.900 para uma área de 3.234 hectares em 2021. Isso representa uma expansão de 11,5% na comparação com 2020.



Sobre o assunto PIB: agropecuária e indústria recuam; serviço avança no 2° trimestre

De acordo com o governador do Ceará, a colheita do algodão no Estado deve bater recorde de produtividade neste ano. Camilo não fez, contudo, uma projeção de quanto isso deve representar, no total. “Aos poucos, o estado, que já foi um dos principais produtores do país, vem retomando sua cultura de produzir o algodão”, disse o governador ao exaltar o Programa de Modernização do Algodão, executado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Camilo Santana visitou, ao longo da última semana, empreendimentos diversos na região do Vale do Jaguaribe, incluindo uma fazenda de algodão em processo de início de colheita, no município de Tabuleiro do Norte. Ele destacou, por fim, que “retomar a cultura do algodão significa aquecer a economia e gerar mais empregos aos cearenses”.



Tags