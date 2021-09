Toyota vai produzir em três turnos em Sorocaba a partir de janeiro

O processo de expansão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, entra em uma nova etapa. A partir desta quinta-feira, 12, a extensão da pista de pouso e decolagem, duas novas taxiways (vias de taxiamento) e as RESAS (áreas de segurança) nas cabeceiras 13 e 31 passam a ficar disponíveis para operação. A infraestrutura foi entregue pela Fraport Brasil em julho de 2020, mas somente agora o processo de homologação foi concluído. Com isso, aeronaves maiores e mais pesadas podem operar com mais segurança no aeroporto.

Sobre o assunto Ceará tem engatilhado dois novos voos diários para os EUA

Confira como foi voo inaugural da Itapemirim para o Ceará

Aeroporto de Fortaleza faz leilão de equipamentos de aviação sucateados

“Esse é um fator interessante para aeronaves grandes que fazem voos intercontinentais, por exemplo. Elas podem decolar com maior peso e levar mais combustível, tendo assim maior autonomia de voo ou levando mais carga”, comenta Dominik Casanova, gerente de infraestrutura da Fraport Brasil.

Com a expansão de 210 metros, a pista do Fortaleza Airport passou de 2.545 metros para 2.755m para pouso e decolagem na cabeceira 31. A outra cabeceira, a 13, também está com 2.755 metros permitidos para decolagens, mas com 2.613 metros para pousos. Para que extensão possa ser utilizada também para pousos, o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) deverá instalar, ainda neste ano, o novo ILS (equipamento de auxílio para pouso).

O processo de homologação passa por vários órgãos, como o Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), que aprova as zonas de proteção do aeródromo, o ICA (Instituto de Cartografia Aeronáutica), que elabora e emite as novas cartas aeronáuticas, e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que verifica a conformidade da infraestrutura com o RBAC (Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil).

Esse era um dos compromissos previstos no edital de concessão do Aeroporto para Fraport Brasil, em 2017. "Todas as intervenções de infraestrutura aeroportuária previstas no contrato de concessão foram concluídas pela Fraport Brasil antes do prazo, em julho do ano passado, com segurança e qualidade"

Veja dicas de como você pode organizar a viagem da sua vida economizando no Dei Valor

Tags