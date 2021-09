Os bancos podem acabar? Live Economia na Real discute o futuro das instituições

Open Banking, Pix, fintechs, que são as startups financeiras, são apenas alguns exemplos de inovações. Mas essas facilidades prometem acabar com os bancos? É o que a live Economia na Real discute hoje, às 19h, no Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

O mercado financeiro passa por novidades importantes e que impactam empresas e consumidores. Open Banking, Pix, fintechs, que são as startups financeiras, são apenas alguns exemplos de inovações. Mas essas facilidades prometem acabar com os bancos? Qual o futuro destas instituições? É o que a live Economia na Real discute hoje, às 19h, no Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO.

>> VEJA PLAYLIST COMPLETA DO ECONOMIA NA REAL

Para debater o assunto, convidamos Ricardo Dantas, Co-CEO da Foxbit, exchange de criptomoedas, e Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

A live Economia na Real debate os assuntos mais quentes da semana, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nas principais plataformas do O POVO. No comando do programa a editora-executiva de Economia do O POVO, Adailma Mendes.

Serviço

Live Economia na Real

Assunto: O futuro dos bancos: eles podem acabar?

Quando: nesta quinta-feira, às 19 horas

Convidados: Ricardo Dantas, Co-CEO da Foxbit, exchange de criptomoedas, e Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Onde: Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

Já viu os outros assuntos mais importantes da Economia?

A disparada dos preços dos combustíveis, como a gasolina, no Brasil | Economia na Real



Reforma Tributária - A busca entre a igualdade e a eficiência econômica | Economia na real



Que mudanças a minirreforma trabalhista pretende emplacar no Brasil? | Economia na Real



Como é o mercado do gás de cozinha no Brasil | Economia na Real



Entenda a disparada da inflação em 2021 | Economia na real

A crise hídrica e o risco de racionamento no Brasil | Economia na Real



A economia do Ceará com o hidrogênio Verde | Economia na Real



O fim do programa BEm e a manutenção do emprego e da renda | Economia na real



Entenda o novo Auxílio Brasil, a versão turbinada do Bolsa Família | Economia na real



Tags