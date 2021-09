No Pix Saque, ATMs servirão a clientes de qualquer banco, diz Brandt

O chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, Carlos Eduardo Brandt, esclareceu que, com o Pix Saque, os clientes de todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) poderão sacar dinheiro nas redes de ATMs de qualquer banco, e não só da instituição que é cliente. "A rede de ATMs de instituições financeiras não vai servir apenas ao cliente daquela instituição financeira, mas a qualquer cliente do Sistema Financeiro Nacional."

Segundo o Banco Central, contudo, a oferta das novas modalidades do Pix, o Pix Saque e o Pix Troco, é opcional.

Poderão ofertar a ferramenta estabelecimentos comerciais, às empresas proprietárias de redes de ATMs e às instituições financeiras que possuem seus próprios ATMs.

