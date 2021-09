Centenas de moedas de ouro descobertas na reforma de mansão antiga na França

Centenas de peças de ouro cunhadas antes da Revolução Francesa foram descobertas em uma antiga mansão no oeste da França, informou nesta quinta-feira, 2, a casa de leilões Ivoire Angers, que vai leiloá-las em 29 de setembro.

A descoberta dessas 239 moedas carimbadas nos reinados de Luis XIII (1610-1643) e Luis XVI (1645-1715) ocorreu em 2019 em Plozévet, uma pequena cidade da regão de Bretanha.

Um casal, que comprou a mansão em 2012, decidiu reformar os três edifícios da propriedade e seus operários encontraram o tesouro dentro de uma caixa de metal em um muro, segundo a casa de leilões.

"A caixa estava dentro do muro, encaixada entre pedras", disse à AFP o proprietário da mansão François Mion, de 63 anos. Dias depois, "encontraram no topo de uma viga o que deveria ser uma bolsa com um segundo lote de peças", acrescentou.

As moedas encontradas incluem luíses de ouro e luíses de ouro duplos, alguns pouco comuns. Um deles, cunhado em 1646, é avaliado em 15.000 euros (17.780 dólares).

Metade do dinheiro arrecadado no leilão, estimado entre 250.000 e 300.000 euros (295.000 e 355.000 dólares), será destinada aos operários que encontraram o tesouro. A outra metade vai para os proprietários.

