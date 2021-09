Queda de 2,8% no PIB da agropecuária é a maior desde o 1º tri de 2019

O recuo de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre do ano fez a economia brasileira se manter operando no mesmo patamar do quarto trimestre de 2019 e início de 2020, no pré-pandemia de covid-19, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado interrompe três trimestres seguidos de crescimento da economia, mas o IBGE considera que houve estabilidade, segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do órgão estatístico. "A variação do PIB foi de -0,054%", explicou, lembrando que o resultado divulgado de -0,1% decorre da regra de arredondamento.

O PIB ainda está 3,2% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do País, alcançado no primeiro trimestre de 2014.

