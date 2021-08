PIB da Itália avança 2,7% no 2º trimestre ante trimestre anterior

Com a mescla de grandes produções americanas, filmes autorais e estrelas, a 78ª edição do Festival de Veneza começa esta semana e tenta recuperar o esplendor após a covid. O festival de cinema mais antigo do mundo, que no ano passado foi organizado apesar da pandemia, seguirá este ano o mesmo esquema de segurança, com medidas sanitárias rígidas, locais reservados e uso de máscaras, além da exigência do passaporte sanitário.

Graças à campanha de vacinação retornam os diretores de todo o mundo e, em particular, os estúdios de Hollywood, os grandes ausentes de 2020, que há vários anos usam Veneza como trampolim para a corrida do Oscar.

Também estão de volta as estrelas, incluindo Kristen Stewart, Matt Damon, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Jamie Lee Curtis, Tim Roth, Adam Driver, Olivia Colman, Dakota Johnson, entre outras. Como no ano passado, um "muro" protegerá o tapete vermelho para evitar a presença de multidões de fãs e caçadores de autógrafos, mas não faltarão os fotógrafos e as câmeras de televisão.

"A qualidade dos filmes deste ano é superior à habitual, como se a pandemia tivesse estimulado a criatividade", afirmou o diretor da mostra Mostra, o crítico italiano Alberto Barbera. O festival exibirá filmes de 59 países, incluindo 21 na disputa pelo cobiçado Leão de Ouro.

Nomes consagrados do cinema, entre eles o espanhol Pedro Almodóvar, a neozelandesa Jane Campion, o italiano Paolo Sorrentino e o chileno Pablo Larraín estão na mostra oficial. O festival começará com o longa-metragem mais recente de Almodóvar: "Madres paralelas", um retrato sobre as maternidades, um filme que "emocionará muito", prometeu o diretor em uma entrevista ao jornal La Repubblica.

A gigante do streaming Netflix entra com força na disputa pelo prêmio máximo de Veneza, que já conquistou com "Roma" em 2018, do mexicano Alfonso Cuarón. Ao contrário do Festival de Cannes, Veneza receberá os aguardados filmes de dois importantes diretores produzidas pela Netflix: "E' stata la mano di Dio", do italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar de filme estrangeiro por "A Grande Beleza" (2013), e "The Power of the Dog", da neozelandesa Jane Campion, Palma de Ouro em Cannes com "O Piano" (1993).

Esta é a primeira vez que o diretor italiano, que já participou várias vezes de Cannes, disputa o festival mais importante de seu país. Sorrentino se inspira no famoso gol de mão do argentino Diego Armando Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 para narrar um drama pessoal, íntimo e doloroso. Seu ator fetiche, Toni Servillo, protagoniza o filme.

A atriz Jamie Lee Curtis também será homenageada no Festival de Veneza (Foto: divulgação)



A americana Maggie Gyllenhaal estreará em Veneza como diretora com "The Lost Daughter" e seu compatriota Paul Schrader apresentará o thriller "The Card Counter". Fora da competição, um dos filmes mais aguardados do ano, a adaptação de "Dune" (Warner Bros) dirigida pelo canadense Denis Villeneuve, será exibido em Veneza, mesma situação de "The Last Duel" (Disney), do diretor Ridley Scott, com Matt Damon e Ben Affleck, o que confirma a excelente relação de Veneza com os grandes estúdios.

O Leão de Ouro honorário será entregue ao cineasta e ator italiano Roberto Benigni, diretor de "A Vida é Bela" (1997), e à atriz americana Jamie Lee Curtis. O diretor sul-coreano Bong Joon-ho - aclamado por "Parasita" (2019) - presidirá o júri internacional que anunciará os vencedores do festival em 11 de setembro.

Mostra oficial:

Confira a lista dos filmes que disputam o Leão de Ouro na 78ª edição do Festival de Veneza, que acontecerá de 1º a 11 de setembro.

- "Madres paralelas", do espanhol Pedro Almodóvar

- "Mona Lisa and the Blood Moon", da americana Ana Lily Amirpour

- "Un autre monde", do francês Stéphane Brizé

- "The Power of the Dog", da neozelandesa Jane Campion

- "America Latina", dos italianos Fabio e Damiano D’Innocenzo

- "L'événement", da francesa Audrey Diwan

- "Competencia oficial", dos argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn

- "Il buco", do italiano Michelangelo Frammartino

- "Sundown", do mexicano Michel Franco

- "Illusions Perdues", do francês Xavier Giannoli

- "The Lost Daughter", da americana Maggie Gyllenhaal

- "Spencer", do chileno Pablo Larraín

- "Freaks out", do italiano Gabriele Mainetti

- "Qui rido io", do italiano Mario Martone

- "On the Job: The Missing 8", do filipino Erik Matti

- "Zeby nie Bylo Sladow" (Leave No Traces), do polonês Jan P. Matuszyski

- "Kapitan Volkonogov Bezhal", dos russos Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

- "The Card Counter", do americano Paul Schrader

- "E’ stata la mano di Dio", do italiano Paolo Sorrentino

- "Vidblysk", do ucraniano Valentyn Vasyanovych

- "La caja", do venezuelano Lorenzo Vigas

