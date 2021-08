Orçamento de 2022 prevê R$ 3,9 bilhões para vacinação contra covid-19

As unidades do Vapt Vupt dos bairros Antônio Bezerra e Messejana retomaram a vacinação do Calendário Nacional, nessa segunda-feira, 30, que esteve paralisada durante o agravamento da pandemia pelo novo coronavírus. Conforme informado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), todas as doses do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis nos equipamentos. Vacinas contra a Covid-19 não são aplicadas nos locais.

Com vacinação destinada a crianças, jovens e adultos, o atendimento é realizado mediante agendamento feio pelo site do Vapt Vupt. O usuário deve portar documento oficial com foto (Registro Nacional (RH), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte) e, caso possua, cartão de vacina.

Sobre o assunto Jovens relatam medo de ir a pontos de vacinação devido a conflito de facções

Tratamentos adequados melhoram a qualidade de vida de pessoas com esclerose múltipla

Após ação, Prefeitura de Fortaleza inaugura 1ª Centro de Educação Infantil com berçário

População de Fortaleza cresce 0,62% e chega a 2,7 milhões

A Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde da Sesa, Ricristhi Gonçalves, pontua que a reabertura dos pontos de vacinação possibilitam que a população atualize a situação vacinal, levando em conta que é sempre importante manter o calendário de vacinação em dia.

Serviço

Vapt Vupt - Antônio Bezerra

- Endereço: Rua Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus);

Vapt Vupt - Messejana

- Endereço: Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus). Oportunidade para atualizar o Calendário Nacional de Vacinação (Foto: Fátima Holanda/Ascom Sesa)





Tags