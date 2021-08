No meu ministério está faltando dinheiro, diz ministro da Infraestrutura

Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira, 31 de agosto, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), relatou enfrentar dificuldades no recebimento de recursos federais. Ele disse que o fator é um dos motivos para atrasos na entrega de obras de infraestrutura e desenvolvimento no Ceará.

Ao ser cobrado por um internauta sobre a entrega de uma unidade educacional de nível técnico no município de Paraipaba, interior do Ceará, Camilo frisou: "Estamos enfrentando um problema sério no recebimento de verbas do Governo Federal", disse, chamando posteriormente de desabafo.

Sobre o questionamento do internauta, o gestor afirmou que as obras da escola em questão foram suspensas pois o recurso utilizado na construção é repassado para o Estado por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e que a verba parou de ser transmitida.

"O Ministério da Educação (MEC) não tem repassado os recursos para o Ceará para as obras das escolas cearenses, e olhe bem o MEC considera Ceará referência em educação, imagine se não se considerasse", afirma Camilo ao destacar que desconhece a situação dos demais estados.



O governador pontuou ainda que o MEC está em débito com o Estado no valor estimado de R$ 42 milhões em verbas que deveriam ter sido repassadas ao Ceará para investimento em educação, mas que devido atrasos nos repasses, foram descontados dos cofres estaduais.

Camilo afirma ainda que irá pessoal à Brasília para fazer um apelo ao ministro da Educação para que as verbas voltem a ser liberadas, já que, como no caso de Paraipaba, a maioria das escolas está com obras avançadas.

"Eu já me coloco à disposição para manter o andamento das obras e ser ressarcido depois pelo MEC, mas eles não aceitam. Disseram que se eu arcar com os custos das obras não irei receber o pagamento depois", frisa o gestor estadual.

Em outro momento na live, Camilo comentou o mesmo assunto, pontuando que as obras do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, com destino a estatua de Padre Cícero estão sendo construídas integralmente com recursos estaduais.

"O Governo Federal chegou a liberar a verba, mas quando eu fui movimentar os valores o recurso permanecia bloqueado. Eu nunca consegui usar aquela verba. Toda aquela construção foi bancada pelo Estado", afirma.

Camilo pontua ainda que a negociação com o Governo Federal travou após a liberação da verba e que mesmo sem conseguir utilizar os recursos, optou por retirar dos cofres do Estado toda a verba necessária para obra. "Se não fosse por isso, a obra jamais seria entregue", frisa.

