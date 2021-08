Ministro da Infraestrutura nega que crise política esteja atrapalhando concessões

A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) decidiu suspender a divulgação do manifesto "A praça dos Três Poderes", congregando várias entidades dos setores financeiro e industrial em defesa da democracia. Mas vazou o teor do manifesto, trazendo "a grande preocupação com a escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas". O documento apregoa serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, gerar empregos e assim reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população". O problema é que a pressão política foi bem maior sobre as entidades. Detalhe: a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) não endossa esse manifesto. Para que isso acontecesse, ação do gênero teria que vir da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Atchimm!

O Ceará ainda não conseguiu 90% de cobertura na vacinação contra a gripe. A Sesa alerta: essa dose é importante, ameniza crises respiratórias. Pode ser fundamental ainda na prevenção às variantes da Covid-19, dizem especialistas.

Leia mais Por que a vacinação de rotina é tão importante quanto a da Covid-19?

Cenários

A presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, defendeu, ao deixar Fortaleza no fim de semana, uma frente ampla "para desmascarar e derrotar" Bolsonaro em 2022. Sobre a aliança com o PT no País e no Ceará, observou: "Ainda não é tempo de definições".

0800-2804169

é o fone do Hospital Infantil Albert Sabin para quem quer doar leite materno. É a luta contra a desnutrição.

Foto: Reprodução Twitter Governador Camilo Santana

Olho nas contas

O Tribunal de Contas do Estado fará hoje, às 9h30, sessão extra do Pleno, presencial e telepresencial. Vai apreciar as contas do Governo Camilo Santana do exercício 2020. O relator do parecer prévio, com muitas ressalvas, é o conselheiro Rholden Botelho.

Duro na queda

Luta contra um câncer no estômago o ex-prefeito de Limoeiro do Norte, ex-deputado estadual e ex-titular da SSPDS, Paulo Duarte. O quadro dele preocupa, pois também apresenta arritmia cardíaca, segundo familiares.

Rota das Emoções

A Voe Pass, subsidiária da Gol Linhas Aéreas, anuncia: vai operar com voos interligando Fortaleza, Jericoacoara Parnaíba (PI), Teresina (PI), Barreirinhas (MA) e São Luís (MA). Essas rotas terão início em dezembro próximo, período da Alta Estação.

Sem pandemia

O setor de mármore e granito do Ceará já cresceu 50% suas exportações neste ano, comparado com igual período de 2020. Informa o presidente do sindicato do setor, Carlos Rubens. "Mesmo com pandemia, avançamos mais que o Espírito Santo, o maior produtor".

Verba cultural

A Secultfor inscreve, até o dia 13 próximo, para chamada pública do Edital de Cultura Tradicional Popular, que disponibilizará o montante de R$ 1,38 milhão. O edital é destinado, por exemplo, aos Maracatus, Festa de Iemanjá, Carnaval, festivais juninos e artesanato.

Sem oficial...

Saiu lei federal definindo como regra a comunicação eletrônica das pessoas no processo (citação, intimação). Antes era pelo correio, e por oficial de justiça. Será preciso um mega banco de dados para se ter acesso a esses endereços eletrônicos. Isso dará trabalho.

… de justiça

Consequência de nova redação do Art. 246, do CPC. A citação será feita no prazo de até dois dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regula o CNJ.

Sobe

Unicef, que conseguiu a adesão de todas as cidades cearenses ao Selo Unicef - Município Aprovado, que incentiva políticas em favor da infância.

Desce

Poluição sonora em Jericoacoara, que virou problema a mais para os moradores desse local paradisíaco. E a Prefeitura faz ouvidos moucos.

Horizontais

A Associação dos Advogados do Ceará dará posse hoje, às 18h30min, em sua sede, à sua nova diretoria. À frente, Moaceny Félix Filho, que cumprirá o período 2021/2023. /// A Santa Casa de Sobral recebeu a doação de frascos de vidro para armazenamento de leite materno. Doação partiu de acadêmicos de Enfermagem da FAL e da Uninta. /// Vem aí o Setembro Amarelo, com ações de prevenção ao suicídio. /// Só lembrando: "Por que mesmo o Brasil tem que passar por esta briga entre Poderes?"



Tags