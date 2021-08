Loja de vinhos World Wine chega ao RioMar Fortaleza

A loja de vinhos World Wine inaugura sua primeira unidade em Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza, no Ceará, no Piso L2 números 2067 e 2068. A abertura faz parte do plano de expansão da marca, que chega a 20 estabelecimentos próprios no País.

A empresa informa que são mais de 1.500 rótulos de importação exclusiva. A marca também possui operações de venda online pelo site aplicativo de compras.

Segundo a World Wine, a importadora já lançou 280 novos rótulos no mercado brasileiro. Dentre as marcas de 13 países diferentes estão Altamora, Altos Las Hormigas, Arboleda, Bisquertt, Bodega Garzón, Bruno Rocca, Carm, Castelo Banfi, Cusumano,Drappier, Famille Bougrier, Fantini, Finca Sophenia, Gianni Gagliardo, Herdade do Rocim, Marques de Murrieta, Paolo Scavino, Philippe Pacalet, Veuve Ambal, Zenato etc.

A rede ainda aposta em vinhos orgânicos e biodinâmicos e por possui curadoria de vinhos vendidos na Praça de Bordeaux, com algumas das coleções da América do Sul de vinhos icônicos, como Seña e Castillo Ygay 2010 (recentemente eleito o vinho do ano pela Wine Spectator).

Loja World Wine no RioMar Fortaleza (Foto: Divulgação)



