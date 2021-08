China: PMI industrial cai de 50,4 em julho para 50,1 em agosto

Palavras se relacionam com o pensamento de modo comparável aos tijolos com a alvenaria. Michel Foucault (1926 - 1984), em "As palavras e as coisas", destacou o poder ínsito na linguagem.

O debate sobre o Brasil colonial ter sido feudal ou capitalista tem relação com o que Luís de Gusmão denomina como fetichismo do conceito, em obra assim intitulada.

Trata-se de um apego aos modelos conceituais, submetendo a percepção da realidade ao conhecimento teórico.

O Brasil colonial produzia pau brasil, açúcar, ouro para o mercado, visando o lucro. Capitalismo? As capitanias hereditárias tinham grande semelhança com os feudos. O Brasil era feudal? Havia escravismo, algo diverso do escravismo da Antiguidade clássica.

Teria obrigatoriamente que ser capitalista ou feudal? Isso lembra o caso do ornitorrinco de Bornéu, animal com características de ovíparos e de mamíferos.

O pesquisador que descobriu esta espécie foi repreendido pelos estudiosos da matéria, que diziam não ser possível haver um animal assim, pois não havia tal categoria na taxionomia.

O fetichismo do conceito pode eclipsar a percepção da realidade. Jacob Gorender (1923 - 2013), em "O escravismo colonial" rompeu com o mencionado fetichismo.

Formulou o conceito que usou como título do livro citado, algo original. Raimundo Faoro (1925 - 2003), em "Os donos do poder", adotou o patrimonialismo para descrever a ordem colonial brasileira.

Capitalismo de Estado, por exemplo, é um conceito que mais confunde do esclarece. É uma ordem em que o trabalho é assalariado e produz para o mercado e pode valer-se de capital privado, como na China.

Mas o planejamento central submete empresas e a nomenklatura descrita por Milovan Djilas (1911 - 1995), em "A nova classe", formada por agentes do Estado não cabe no capitalismo. Martin Krielle (1931 - vivo) pondera: sociedade capitalista supõe que a infraestrutura econômica determina tudo na sociedade, logo capitalista é a economia não a sociedade.

Esta é a ordem espontânea de Friedrich Auguste von Hayek.





Tags