Preço médio do etanol sobe em 14 Estados e no DF; média nacional avança 1,45%

O Rock in Rio 2022 é um dos principais eventos musicais do mundo, e ocorre anualmente. Mas as edições de 2020 e 2021 foram adiadas devido a pandemia. O mundo "ensaia" uma volta a normalidade após o início da vacinação e as expectativas para a realização da nona edição aumentaram no mês de agosto, quando os primeiros nomes do line-up do festival foram compartilhados com o público.

O evento tem duração de sete dias, com mais de 250 shows, 670 artistas e 500 horas de entretenimento. Além de muita música, o Rock in Rio promete grandes apresentações de dança, games, experiências imersivas, ritmos e culturas mundiais. Festival acontece nos dias 2,3,4,8,9,10 e 11 de setembro de 2022.

A edição de 2022 acontecerá na Cidade do Rock no Parque Olímpico, no limite da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Com data previstas para o os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Horário de abertura dos portões: 14h.

Horário limite de acesso ao evento: 1h



Anteriormente, o RiR estava marcado para os meses de setembro e outubro de 2021, mas a pandemia da Covid-19 adiou o evento para o próximo ano.

Rock in Rio 2022: onde comprar o ingresso?

Os ingressos para o festival costumam esgotar em poucas horas. Devido a isto, comprar o bilhete na pré-venda é a forma mais segura de garantir a entrada. Os clientes Rock in Rio Club terão acesso a uma pré-venda exclusiva, que começa no dia 16 de setembro, às 19h e vai até dia 20 de setembro, às 19h.

A venda do ingresso ocorre na página exclusiva do festival, o Ingresso.com a partir do dia 21 de setembro, às 19h. Na data, é possível adquirir apenas o Rock in Rio Card — um tipo de ingresso antecipado, mas que garante a presença no evento.

Serão permitidos quatro Rock in Rio Card por CPF, sendo apenas uma meia-entrada para cada um. Esse tipo de ingresso é válido para uma única entrada no festival - a escolha do dia é feita pelo comprador. Após a compra não é possível alterar o dia escolhido.

Valores: Inteira: R$ 545,00 / Meia-entrada: R$ 272,50



Link: https://rockinrio.ingresso.com/

Rock in Rio 2022: atrações confirmadas

Algumas atrações já foram confirmadas para o line-up do Rock in Rio 2022. As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

- Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater eSepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

- Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

- Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.



O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

11 de setembro

- Palco Mundo: Ivete Sangalo.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

Rock in Rio: onde assistir a transmissão?

A nona edição do Rock in Rio será exibido na Rede Globo. A cobertura do evento será feita pelo apresentador Marcos Mion, recém contratado da emissora, que também ficará responsável pela transmissão do Multishow, canal que exibe ao vivo as atrações do Rock in Rio e Lollapalooza.

