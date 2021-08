Plano de governo da China prevê a criação de 55 milhões de empregos até 2025

A manutenção das atividades industriais em 2021 mesmo com um novo lockdown fez com que o setor mantivesse a produção e pudesse resistir aos meses nos quais Comércio e Serviços foram impedidos de funcionar como forma de evitar a contaminação pela Covid-19. Isso evitou demissões e manteve o ritmo de contratações que deve continuar na segunda metade do ano.

"Nas pesquisas que a gente faz complementares, a indústria tem elevado o otimismo e continuidade das contratações. As expectativas são positivas tanto pelos resultados do Ceará no primeiro semestre, com melhores resultados do País, quanto por parte somente da indústria, com o mercado aquecido e avançando na expansão", avalia Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.

Perguntado se algum segmento da indústria cearense ainda enfrenta dificuldades para retomar a atividade, ele observa que os relacionados à moda, como têxtil e de confecções, foram os mais impactados no último ano, mas, em 2021, "estão apresentando os melhores resultados, e acaba de fato trazendo alento para esses segmentos".

A mesma expectativa é demonstrada pela construção civil, onde o contingente de 70,6 mil empregados formais de 2020 foi ampliado para 74,97 mil em 2021, segundo dados do Sindicato da Construção Civil no Ceará (Siduscon-CE).

"A gente retomou os cargos e estamos em um patamar mais elevado do que no ano passado, e não vejo como cair até o fim do ano. Acredito que possa crescer", projetou Clausens Duarte, vice-presidente da Área Financeira do Sinduscon-CE.

No entanto, ele observa que essa estimativa segue ancorada nos segmentos de médio e alto padrão que foram lançados no Estado e tiveram boa resposta do público. Nos lançamentos de prédios que classifica como "mais econômicos", Duarte despeja certa apreensão.

"A inflação e obviamente a inflação da construção civil, o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), vem batendo recordes históricos e acumula mais de 17% em 12 meses (encerrados em junho deste ano). Por mais que a taxa de juros esteja em patamares atrativos, os nossos clientes não tiveram crescimento de renda nem perto disso aí. Então, a gente já começa a perceber uma diminuição da pujança do setor", pondera.





