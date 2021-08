Grandes fundos aproveitam apetite de investidores para vender empresas

Com previsão de centenas de empregos, o Centro de Distribuição da Amazon no Ceará, instalado em Itaitinga, na Grande Fortaleza, entrará em operação "nos próximos meses". A informação integra anúncio da multinacional feito na manhã desta quinta-feira, 26 de agosto.

LEIA TAMBÉM | Amazon está com 321 vagas abertas no Brasil

+Amazon e Alibaba no topo das 20 marcas de varejo mais valiosas no BrandZ 2021

+Golpistas anunciam vagas falsas de emprego na Amazon via WhatsApp



Com o novo equipamento, Amazon pretende fazer do Ceará o principal ponto de logística para distribuição de mercadorias no Norte e Nordeste do Brasil. "O intuito da nova operação é aumentar a capilaridade logística da empresa no Brasil, melhorando a experiência dos clientes, por meio da maior quantidade e proximidade dos produtos na região", afirma a empresa.

A expectativa da empresa é que ocorra uma redução significativa do tempo de entrega de seus produtos em todo o País. "Estamos sempre focados em oferecer uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes e o anúncio desta expansão reflete o nosso comprometimento com o nosso consumidor, que é o centro de nossos negócios", reforça Ricardo Pagani, Diretor de Operações da Amazon no Brasil, no anúncio de abertura do Centro de Distribuição no Ceará.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet), Maia Júnior, comemorou o anúncio e disse esperar que o CD seja ativado ainda este ano para atender a demanda das compras nos últimos meses do ano. "Eles estão anunciando que em outubro deve começar a operar, temos o anúncio desse investimento. Estamos muito felizes, pois chegamos a bons termos. Foram quase dois anos ininterruptos de negociações, quero agradecer à direção da Amazon no Brasil. É uma grande marca que se instala no Ceará", afirma.

Ainda de acordo com Maia, a ideia agora é continuar em contato com a Amazon para que mais negócios da empresa sejam instalados no Ceará. Vale lembrar que a AWS (subsidiária da Amazon na área de tecnologia da informação) já assinou acordo com o Ceará para um trabalho de formação de pessoas no segmento de tecnologia da informação e comunicação.

"Esperamos que o próximo passo seja o lançamento do datacenter da Amazon no Ceará, o que fortaleceria ainda mais o nosso hub de tecnologia. Vamos andando passo a passo, já tivemos o acordo com a AWS que foi um grande passo, agora temos o CD da Amazon".

O condomínio industrial onde está o CD da Amazon é da LOG e fica logo após a divisa com Maracanaú, onde tem a Cerbras e também após outro empreendimento da LOG, em que ficam o condomínio da Diageo e Centro de Distribuição da Casas Bahia (Via - ex-Via Varejo).

VEJA AINDA | Mercado Livre e Americanas negociam Centro de Distribuição no Ceará e Amazon já se instala



Como o da Amazon fica um pouco mais à frente, já é considerado Itaitinga, mas, de toda forma, fica na Grande Fortaleza. Logo depois, por exemplo, pode-se ver a fábrica da cearense M. Dias Branco. Com 54 mil metros quadrados (m²) de Área Bruta Locável e módulos a partir de 1,4 mil m², o empreendimento onde fica a Amazon oferece alguns diferenciais como iluminação em LED e sprinklers J4, segundo consta no projeto da LOG Commercial Properties.(Colaborou Samuel Pimentel e Beatriz Cavalcante)

Tags