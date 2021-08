Banco do Nordeste divulga R$ 3,61 bilhões em contratações nos 16 territórios do AgroNordeste

No Ceará, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o AgroNordeste aplicou R$ 497,4 milhões em 9.242 operações de crédito

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou contratação de R$ 3,61 bilhões, equivalentes a mais de 74 mil operações de crédito, no âmbito do Programa AgroNordeste.

Segundo a instituição, foram beneficiados trabalhadores e empreendimentos rurais dos 16 territórios inseridos na área de atuação do BNB, integrada por todos estados do Nordeste e pelo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os dados são de janeiro até 30 de julho de 2021.

No Ceará, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o AgroNordeste aplicou R$ 497,4 milhões em 9.242 operações de crédito, com a seguinte distribuição: 6.122, equivalentes a R$ 460,8 milhões, no território do Vale do Jaguaribe & Quixeramobim, e 3.120, no valor de R$ 36,5 milhões, no território dos Sertões de Crateús e Inhamuns.

No território do Vale do Jaguaribe & Quixeramobim, de janeiro a junho deste ano, as aplicações beneficiaram, principalmente, a infraestrutura voltada para produção e distribuição de energia elétrica, bem como as atividades de bovinocultura leiteira e investimentos destinados a serviços de saúde.

Já no território dos Sertões de Crateús e Inhamuns, as inversões destinaram-se, sobretudo, à pecuária, destacando-se a bovinocultura de corte, e ao comércio.

Conforme levantamentos do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), as aplicações do AgroNordeste permitiram a criação/manutenção de 17 mil empregos no do Vale do Jaguaribe & Quixeramobim e de 5 mil empregos nos Sertões de Crateús e Inhamuns, isso no ano passado.

O programa

O AgroNordeste, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2019, objetiva impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da Região, incentivando a organização das cadeias agropecuárias relevantes ou que demonstrem potencial, além de ampliar e diversificar os canais de comercialização.

Tags