Startup de cibersegurança diz que ataque à Renner gerou pânico nas empresas

A chamada minirreforma trabalhista, aprovada no último dia 12 pela Câmara dos Deputados, tem caráter inconstitucional e não deve ser aprovada, tal como está, pelo Senado. Essa é a avaliação de especialistas em direito do trabalho entrevistados no programa Economia na Real, transmitido ontem ao vivo nas mídias digitais do O POVO.

O texto-base da Medida Provisória 1045/21, aprovado na semana passada, prolongou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), criado em razão da pandemia de Covid-19 e que permitia a suspensão e as jornadas de trabalho, mas introduziu alterações na legislação trabalhista. O parecer do relator, deputado Christino Aureo (PP-RJ), incluiu vários temas na MP considerados ‘jabutis’, ou seja, temas estranhos ao escopo principal da medida provisória.

A proposta criou três modalidades de contratação, entre elas uma que admite contrato fora das regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pretexto de estimular a geração de empregos, porém, com menos garantias trabalhistas. Também foram estabelecidos novos critérios que podem dificultar o acesso à Justiça gratuita. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), Antônio de Oliveira Lima, “a minirreforma é quase como uma revogação da Lei Áurea que tira direitos dos trabalhadores”.

“Pela Constituição e por disposições e resoluções do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio Congresso, essa medida não poderia ser aprovada com esses ‘jabutis’. A gente espera que o Senado corrija os rumos dessa MP e os exclua, mas se isso não ocorrer e for sancionada pelo presidente da República, há vícios de inconstitucionalidade que vão ser levados ao STF”, avaliou o procurador do MPT-CE. Ele acrescentou que a “minirreforma traz precarização do trabalho. Não tem 13º salário, férias, verbas rescisórias ou previdência”.

Já o advogado e coordenador jurídico do Escritório Nelson Wilians, Vicente Albuquerque, considerou que a transformação da MP em lei, com as emendas ‘jabutis’, retirou o caráter original do programa BEm, que era a preservação de renda e emprego durante a pandemia. “O trabalhador tinha seu contrato suspenso por dois meses, retornava depois e tinha estabilidade por mais dois meses”, relembrou. Ele concordou com a avaliação que o novo texto é inconstitucional e disse ter ficado surpreso com a aprovação da medida na Câmara.

