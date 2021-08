Ministério do Desenvolvimento e Banco do Nordeste discutem investimentos na Região

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou no início da noite desta quarta-feira, 18, a São Luís, capital do Maranhão, para uma série de encontros com líderes políticos e movimentos sociais. O petista foi recebeido pelo governador, Flávio Dino (PSB). O objetivo é discurtir o cenário de 2022 e costurar alianças na ilha e depois regiões. O estado é o terceiro dos seis do Nordeste que Lula e lideranças do Partido dos Trabalhadores visitarão até o próximo dia 26.

Cheguei, Maranhão! E sendo muito bem recebido pelo meu companheiro @FlavioDino!



Ricardo Stuckert pic.twitter.com/LBQpEENOk9 — Lula (@LulaOficial) August 18, 2021

Além de Dino, Lula deverá se reunir com Weverton Rocha (PDT), Carlos Brandão (PSDB) e Roseana Sarney (MDB). Na pauta, está o debate sobre as eleições de 2022, o desenvolvimento regional, o combate à fome e a luta por vacinas.

Com o objetivo principal de fortalecer a sua candidatura para retornar ao do Palácio do Planalto em 2022, Lula realiza a visita acompanhado de sua comitiva, que inclui a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e da sua namorada Rosângela Silva.

Segundo Dino, o encontro é uma “acolhida fraterna" e a expectativa é que o petista tenha forte esquema de segurança para a sua passagem pelo Maranhão.

Segundo o jornal maranhense O Imparcial, durante seu encontro com Carlos Brandão, que é pré-candidato ao governo em 2022, será discutido o apoio do PT para uma possível chapa na qual teria como vice –governador, o secretário de estado da educação do Maranhão, Felipe Camarão (PT). O titular já deixou claro que apesar de ser pré-candidato ao cargo de deputado federal não descarta a possibilidade de aliança entre os dois partidos.

Com o encontro com a ex-governadora, Roseana Sarney, que está na presidência estadual do MDB, que em eleições passadas se firmou como um parceiro do PT não só no Maranhão como em outros estados do Nordeste, o encontro deve acontecer com a presença do também ex-presidente da República, José Sarney (MDB) que está em São Luís.

Antes, Lula visitou o Piauí, onde esteve no Centro Integrado de Recuperação (Ceir), em Teresina, e conversou com vítimas da covid-19, que fazem tratamento de sequelas da doença causada pelo novo coronavírus. Em encontro com lideranças de movimentos sociais, o ex-presidente disse “que o Brasil precisa do PT”. Também questionou os projetos de privatização do governo federal, além de fazer um apelo: “vamos acabar com essa história de miliciano querer governar o país”.

Na região, o petista foi provocado por adversários da terra de Ciro Nogueira, ex-aliado e hoje ministro de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente iniciou sua tour pelo nordeste na tarde do último domingo, 15, onde desembarcou na cidade de Recife, em Pernambuco. Na manhã da segunda-feira, 16, o pré-candidato do PT à Presidência da República visitou uma propriedade de agricultura familiar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Região Metropolitana do Recife.

O itinerário de Lula na Região durará 11 dias e passará por seis estados: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. No Ceará, Lula tem chegada prevista para a próxima sexta-feira, 20, e deve permanecer até a segunda-feira, 23.

