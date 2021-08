Governo notifica 650 mil pessoas a devolver auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal entra em mais uma etapa do calendário da antecipação de saque da quarta rodada de pagamento do auxílio emergencial de 2021. Nesta quinta-feira, 12, nascidos em agosto podem sacar o benefício em espécie. A previsão é que o processo se encerre no dia 18 deste mês e dê lugar ao pagamento da quinta parcela do benefício, tanto para público geral quanto para beneficiários do Bolsa Família.

A entidade, porém, ainda não tornou público as tabelas completas do cronograma pagamento e saque da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio, previstas para serem pagas no mês de agosto, setembro e outubro. A expectativa é que o calendário oficial com todas as datas seja liberado nos próximos dias, ainda esta semana.

O POVO lista abaixo todas as informações até então divulgadas sobre as próximas parcela do auxílio emergencial de 2021.

Mesmo sem um calendário definido para pagamento e liberação de saque da quinta, sexta e sétima parcelas do auxílio emergencial. No anúncio da prorrogação do benefício foi decidido que as novas parcelas do benefício serão pagas em sequência as parcelas já liberadas, não havendo pausa entre o pagamento da quarta e quinta parcela.

Assim, espera-se, ainda neste mês, um pronunciamento oficial conjunto Caixa e do Ministério da Cidadania para anúncio público do calendário da prorrogação do pagamento do benefício. Pronunciamento deve ocorrer até o dia 18, data marcada para início do pagamento do Bolsa Família, que tem sido substituído pelo deposito das parcelas do auxílio emergencial.



Na última quinta-feira, 15, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pontuou que os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhes sobre pagamento e saque das próximas parcelas ainda neste mês. A expectativa é que os pagamentos da 5ª parcela comecem próximo ao fim da liberação de saque da parcela anterior, na terceira semana de agosto.



O pagamento das novas parcelas criadas, seguirá o mesmo principio de pagamento escalonado de acordo com a data de nascimento para público geral e levando em consideração o último dígito do NIS para beneficiários do Bolsa Família.



Enquanto não ocorre a definição de um calendário de pagamento e saque para público geral, beneficiários do Bolsa Família, que recebem o auxílio emergencial, já possuem uma estimativa de quando receberão as novas parcelas. Isso porque desde a criação do auxílio, o pagamento para este público ocorre já com direito ao saque, nas datas definidas anteriormente pela Caixa para liberação do Bolsa Família.

Assim, no calendário previamente definido, a partir do dia 18 de agosto, ao invés de receber o valor do Bolsa Família, tais cidadãos, deverão receber a quinta parcela do auxílio emergencial. O calendário pode ser alterado pelo Ministério da Cidadania, se julgar necessário.

As datas seguem apenas como uma estimativa, ainda que em todas as demais parcelas, o calendário de pagamento do auxílio para beneficiários do Bolsa Família tenha seguido as datas definidas pelo programa social antes da pandemia, não sofrendo alterações, mesmo nos processos de antecipação do auxílio feitos pela Caixa nas parcelas pagas este ano.

O POVO lista abaixo o calendário previsto para o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021 para beneficiários do Bolsa Família e informações sobre o envio das tabelas de pagamento e saque de todas as próximas parcelas do benefício para o WhatsApp dos aptos a receber o auxílio.

Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: previsão calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de agosto

18 de agosto NIS com final 2: 19 de agosto



19 de agosto NIS com final 3: 20 de agosto



20 de agosto NIS com final 4: 23 de agosto



23 de agosto NIS com final 5: 24 de agosto



24 de agosto NIS com final 6: 25 de agosto



25 de agosto NIS com final 7: 26 de agosto



26 de agosto NIS com final 8: 27 de agosto



27 de agosto NIS com final 9: 30 de agosto



30 de agosto NIS com final 0: 31 de agosto



Como funcionará a divulgação do calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial pelo WhatsApp?

>> Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as informações sobre o auxílio emergencial, especialmente sobre o cronograma das próximas parcelas do benefício. Ao todo, 500 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com os envios.

>> Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos.



>> Não é necessário fazer uma nova solicitação ou cadastro para receber os avisos no celular, basta checar se o número de contato informado no perfil do aplicativo Caixa Tem está atualizado.



>> O assunto das mensagens automáticas incluem: informações sobre o calendário de crédito na conta poupança digital, o calendário de pagamento ou de saque em dinheiro e demais avisos e comunicados.

>> Mensagens serão gratuitas, garantindo que mesmo aqueles que não tenham acesso a internet, seja rede móvel ou banda larga, possam receber os informes.



>> Os comunicados serão enviados a partir de um único número da Caixa de forma automática, ou seja, sem a possibilidade de conversação, sendo utilizado apenas para o envio dos avisos.



>> A Caixa ressalta que o perfil jamais solicitará qualquer dado ou informação adicional dos beneficiários, utilizando o canal apenas para enviar os informes oficiais, orientando inclusive aos beneficiários, que não respondam a mensagem recebida.



