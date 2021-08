Cresce em 9% o consumo de energia no CearÃ¡ no mÃªs de julho, segundo CCEE

O Ceará consumiu 1.739 MW (megawatt) médios em julho, segundo dados da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O volume representa aumento de 9% em relação a julho do ano passado e é o terceiro maior do Nordeste, atrás da Bahia, que demandou 3.352 MW médios, e de Pernambuco, que utilizou 1.907 MW médios.



No mercado livre, onde estão os chamados consumidores de alta tensão, a demanda cresceu 16%. A indústria têxtil e os setores de comércio e serviços estão entre os que mais consumiram eletricidade no Estado, reflexo da retomada econômica e do aumento da produção em função do câmbio, que tem favorecido a exportação.

A CCEE afirma que a expectativa sobre o consumo de energia é a permanência do crescimento em relação ao ano passado. "Como o segundo semestre de 2020 já apresentava uma pequena recuperação, este aumento deve ter uma intensidade um pouco menor. A CCEE, em conjunto com a EPE e ONS, estima que o consumo na região Nordeste termine 2021 com elevação de aproximadamente 4%", afirma a associação.

A Câmara acredita que o avanço da demanda do mercado regulado, que cresceu 8% no Estado, foi influenciada principalmente pela reabertura da economia na região. A CCEE fornece eletricidade para pequenas lojas, empresas de menor porte e para os consumidores residenciais.

"Com o avanço da vacinação e a retomada de algumas atividades, a perspectiva é que setores como comércio e serviços registrem consumos mais elevados no segundo semestre. E como a demanda por eletricidade está atrelada ao desempenho econômico local, setores que exportam, como a indústria têxtil, por exemplo, podem consumir mais energia nos próximos meses em função do câmbio e da reabertura da economia de outros países", finaliza.

Na geração, o fornecimento de energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN) ficou equilibrado entre os parques eólicos, que produziram 1.095 MW médios, e térmicas, que geraram 1.009 MW médios.



