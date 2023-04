Designer Gráfico: o que faz, quanto ganha e áreas de atuação

Conheça a profissão e as principais funções no mercado de trabalho para o designer gráfico, além da possibilidade de cursos de graduação

A profissão de designer gráfico está relacionada com a presença de projetos visuais capazes de transmitir determinado conteúdo ao público em diversos formatos, como posters, outdoors, logos e portais.

Os recursos são responsáveis por guiar a experiência dos usuários, aliando o conceito de design gráfico com a sua relação entre criatividade e tecnologia.

A média salarial da área, de acordo com as informações compartilhadas pelo portal Vagas.com, equivale a 2.005 reais.

O que faz um designer gráfico?



O profissional é responsável pela comunicação visual para diferentes meios, levando em consideração elementos textuais e não-textuais na composição do projeto a ser desenvolvido.

As ferramentas de criação também são um ponto característico. No mercado de trabalho, o designer gráfico pode entrar em contato com os softwares da empresa Adobe, entre eles Photoshop, Indesign e Illustrator.

O designer deve analisar as informações recebidas no briefing sobre uma empresa ou produto para que o resultado final entre em concordância com a estética e o foco do cliente, facilitando o engajamento do público-alvo.

Entre as áreas de criação do designer, o professor de Informática e suas Tecnologias, John David Morais, cita a Criação de Peças Gráficas, seguida por Social Media.

O que é necessário para ser um designer gráfico?

Um curso superior específico não é obrigatório para a atuação na área, mas a graduação ou especialização em design gráfico é considerada um diferencial para potenciais empregadores.

O conhecimento de softwares de edição (Photoshop, Indesign e Illustrator) utilizados no mercado é outro requisito, além de noções sobre branding. Este último é definido como uma série de estratégias capazes de tornar uma marca reconhecida pelo público.

O portfólio do designer gráfico - com a seleção de seus melhores trabalhos - é uma chance de mostrar as habilidades e divulgar os serviços profissionais aos interessados.

Quanto tempo dura o curso de design gráfico?

O curso superior de design gráfico abrange o bacharelado, com duração média de quatro anos, e a graduação tecnológica, ou curso tecnólogo, com cerca de dois anos e foco na educação prática.

As opções de curta duração também são uma possibilidade para os estudantes que gostariam de receber instruções básicas sobre as competências na área.

Quais os valores da graduação?

Entre as opções na capital do Ceará, a Universidade de Fortaleza (Unifor) oferta o bacharelado em Design, com ênfase nas áreas de design gráfico, design de serviços e design de interação. O curso presencial tem duração média de três anos e seis meses.

Design (Bacharelado - Unifor) - 1º semestre:

1º e 2º mês: R$1.080,00

Meses subsequentes: R$1.260,00



Existe curso de design gráfico EAD?

Os estudantes também podem optar pela categoria de ensino a distância (EAD), como o curso de Designer Gráfico da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia (EBAC). A formação possui 12 meses de duração.

Designer Gráfico (Curso - EBAC):

Entrada: R$ 283,43

Valor total: R$ 5.669,03 (até 24x de 224,40)



O que se aprende durante o curso?

Para as graduações em Design ou Design Gráfico, o conteúdo pode variar. Levando em consideração a grade curricular disponibilizada no portal da Universidade de Fortaleza (Unifor), as possíveis disciplinas estão elencadas a seguir:

Comunicação e marketing estratégico

Computação gráfica

Introdução ao design

Representação gráfica

Ética e negócios

Design de informação

Design experiência do usuário

Design research

Ergodesign

Gestão empresarial e sustentabilidade

Branding

Design de serviços

Economia criativa

História da arte e do design

Inovação e negócios criativos

Design de embalagem

Design de sinalização

Produção gráfica

Sistema de identidade visual

Design editorial

Fotografia

Teoria da cor

Tipografia

Design de interfaces gráficas

Mídias digitais

Design social

Estágio supervisionado

Motion design

Semiótica

Além das disciplinas mencionadas, no final da graduação o bacharelado também contará com o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).



Quais as habilidades para se trabalhar na área?

O professor de Informática e suas Tecnologias, John David Morais, destaca a paciência, a dedicação e a criatividade como características importantes para o trabalho do designer gráfico.

A experiência com ferramentas de edição (Photoshop, Illustrator e Indesign) complementa os conhecimentos necessários para a atuação na área, sem esquecer das noções de estética e planejamento de prazos.

Onde o designer gráfico pode atuar?

O designer gráfico pode atuar como freelancer (autônomo) ou ser contratado por empresas de comunicação (televisão, impresso), agências de publicidade, gráficas, editoras, entre outros trabalhos.

A carreira acadêmica é outra escolha para o profissional, que pode se especializar na área de design gráfico e ministrar aulas em cursos de curta ou longa duração.

Branding e rebranding

As estratégias de branding estão relacionadas com o conceito da formação e identidade de uma marca. Esse movimento de construção da percepção do consumidor pode ser realizado com os recursos propostos por um designer gráfico.

Os elementos visuais desenvolvidos pelos profissionais ajudarão o público a reconhecer a empresa em diversos espaços, a partir de referências características.

O rebranding, por outro lado, também será beneficiado pelo trabalho do designer gráfico, mas em um movimento de reconstrução da imagem da marca. Caberá ao profissional alterar o design anterior e outros elementos, com as informações fornecidas pela empresa.

Materiais gráficos impressos

O material gráfico pode explorar a identidade da marca na criação de seus produtos, como folders, cartões de visita, brindes, adesivos, etc. Ao desenvolver esses objetos - que serão distribuídos para impressão - o designer gráfico também faz parte do processo.

Design gráfico digital

O designer digital se diferencia a partir de suas responsabilidades ligadas à estrutura das telas em vários dispositivos no ambiente virtual. As elaborações visuais, nesse contexto, possuem foco no meio digital.

Design de produtos

O designer de produtos - também chamado de designer industrial - é descrito como o “responsável pelo desenvolvimento de produtos funcionais, ergonômicos e visualmente agradáveis”, segundo o portal da Academia Brasileira de Arte (Abra).

A sua atuação no design gráfico se caracteriza pelos produtos impressos, como jornais, panfletos, revistas, sinalização. Os exemplos são citados pela Abra ao lado de opções do desenho industrial, prototipagem, design de interiores e designer de embalagens.

Design gráfico editorial

Além do aspecto visual, o design gráfico editorial considera um equilíbrio entre o conteúdo escrito e a estética proposta, prezando pela uniformidade visual para o reconhecimento do leitor.

Ilustração

O designer gráfico não precisa ser um ilustrador, mas a habilidade é um ponto positivo na profissão que pode ser utilizado como parte do projeto gráfico. Além disso, os cursos na área podem oferecer noções de desenho.

Animação

O designer pode trabalhar na indústria cinematográfica como animador em diversos ramos, trazendo movimento às cenas com o título de “animation designer”.

O profissional ficará encarregado de efeitos visuais e animações em 2D ou 3D.

UI e UX design

A sigla UI - ou “interface do usuário”, em português - é utilizada a partir da interação entre o público e os elementos visuais do site. Por outro lado, o UX design - “experiência do usuário”, em português - foca na satisfação do usuário pelo espaço virtual visitado.



Como é o mercado de trabalho no Brasil?

“Hoje o mercado busca o profissional mais completo”, começa John David, professor de Informática e suas Tecnologias. O profissional destaca algumas áreas em crescimento na computação gráfica, a seguir:

Criador de peças gráficas

Design de animação

Diagramador

Direção de arte

Design editorial

Social Media

O termo “Design FullStack” é outra área citada pelo professor. Ele a descreve como uma habilidade gráfica que inclui programação Front-End e Back-End.

No mercado de trabalho, as empresas interessadas em contratar os designers gráficos incluem agências de publicidade, veículos de comunicação (impresso e televisivo), áreas cinematográficas, gráficas, etc.



Qual o salário do designer gráfico?

A média salarial para o designer gráfico, de acordo com o nível de experiência, é de 2.005 reais. Os dados foram calculados pelo Vagas.com levando em consideração os valores informados pelos candidatos ao portal.



Conclusão

A junção entre criatividade e recursos tecnológicos - representados pelos softwares de edição - caracteriza um dos aspectos da profissão de designer gráfico.

