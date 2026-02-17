Hoje, 17 de fevereiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 17 de fevereiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban; saiba quais / Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

No mês de fevereiro, muitas pessoas folgam durante os dias de Carnaval. Contudo, dia 17 também é feriado em alguns municípios brasileiros, coincidindo com o início das festas carnavalescas. Nesta terça-feira, 17 de fevereiro, sete cidades têm feriados. No Ceará, não é feriado em um município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 17 de fevereiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Itiúba (Bahia)



Senhor do Bonfim (Bahia)



Arame (Maranhão)



Vitória de Santo Antão (Pernambuco)



Bela Vista da Caroba (Paraná)



Douradina (Paraná)



Pontão (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.