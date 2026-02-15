O que é "apagão global" previsto para 17 de fevereiro? Entenda

O que é o "apagão global" previsto para 17 de fevereiro? Entenda fenômenoConhecido como ‘eclipse solar anular", fenômeno astronômico acontece nesta terça-feira, 17, transformando dia em noite em certas partes do planeta
Propagado como um “apagão global”, o evento astronômico que acontece nesta terça-feira, 17, é nada menos que um eclipse solar anular, que chama a atenção pelas suas peculiaridades, como o “anel de fogo” visível no céu. Esse é apenas o primeiro dos quatro eclipses programados para 2026, sendo dois lunares e dois solares.
No entanto, para quem tem a expectativa de assistir ao eclipse de casa, desta vez não será possível ver o eclipse no Brasil. Isso acontece porque a faixa de “anularidade”, onde o círculo dourado perfeito é formado, cruzará regiões extremamente isoladas do planeta. A expectativa é que o ponto máximo do evento ocorra no céu da Antártica, com um público composto pela fauna local.
Eclipse pode causar um “apagão global”? Entenda
Quando ocorre um eclipse solar anular, a borda do sol acaba permanecendo visível ao redor da lua, formando um círculo no mesmo formato de um anel. Dessa forma, uma borda da luz solar ainda fica visível, impedindo um eclipse total.
O evento, porém, não deve afetar a produção de energia, luminosidade ou funcionamento físico do Sol de nenhuma maneira. Mesmo propagado como um “apagão global”, a escuridão é apenas momentânea por conta da lua, além de que, segundo estimativas da NASA, apenas 2,17% da população conseguirá ver ao menos uma parte do eclipse.
O eclipse será visível completamente na Antártida e como eclipse parcial em regiões como o extremo sul da América do Sul e algumas áreas da África Austral, podendo ser acompanhado nos seguintes horários:
- Início do eclipse parcial: 9h56
- Início da fase anular: 11h42
- Máximo do eclipse: 12h12
- Fim da fase anular: 12h41
- Término do eclipse parcial: 14h27
Os outros eclipses de 2026 estão programados para acontecer em 3 de março (lunar total), 12 de agosto (solar total) e 27 e 28 de agosto (lunar parcial).
Brasil terá eclipse solar anular durante o Carnaval de 2027
Mesmo não tendo um eclipse em 2026, o cenário muda no ano seguinte, pois o Brasil terá seu eclipse solar anular programado para acontecer em pleno Carnaval de 2027. Mais especificamente no dia 6 de fevereiro de 2027, um eclipse dessa categoria atravessará a região Sul do país, permitindo uma observação parcial, ainda que algumas cidades possam vê-lo na sua completude.
As recomendações da NASA é que nunca se olhe diretamente para o sol sem filtros solares certificados. O ideia é utilizar óculos de eclipse especiais, vidros de soldador nº 14 ou superiores, ou realizar a observação por métodos indiretos como um projetor de orifício. Vale destacar que, óculos de sol comuns, chapas de raio-x e filtros caseiros não oferecem a proteção adequada.