O que é "apagão global" previsto para 17 de fevereiro? Entenda

Durante um eclipse anular, a Lua cobre o centro do Sol, criando o "anel de fogo". / Crédito: FERDINANDH CABRERA/AFP

Propagado como um “apagão global”, o evento astronômico que acontece nesta terça-feira, 17, é nada menos que um eclipse solar anular, que chama a atenção pelas suas peculiaridades, como o “anel de fogo” visível no céu. Esse é apenas o primeiro dos quatro eclipses programados para 2026, sendo dois lunares e dois solares. No entanto, para quem tem a expectativa de assistir ao eclipse de casa, desta vez não será possível ver o eclipse no Brasil. Isso acontece porque a faixa de “anularidade”, onde o círculo dourado perfeito é formado, cruzará regiões extremamente isoladas do planeta. A expectativa é que o ponto máximo do evento ocorra no céu da Antártica, com um público composto pela fauna local.

Eclipse pode causar um “apagão global”? Entenda Quando ocorre um eclipse solar anular, a borda do sol acaba permanecendo visível ao redor da lua, formando um círculo no mesmo formato de um anel. Dessa forma, uma borda da luz solar ainda fica visível, impedindo um eclipse total. O evento, porém, não deve afetar a produção de energia, luminosidade ou funcionamento físico do Sol de nenhuma maneira. Mesmo propagado como um “apagão global”, a escuridão é apenas momentânea por conta da lua, além de que, segundo estimativas da NASA, apenas 2,17% da população conseguirá ver ao menos uma parte do eclipse. O eclipse será visível completamente na Antártida e como eclipse parcial em regiões como o extremo sul da América do Sul e algumas áreas da África Austral, podendo ser acompanhado nos seguintes horários: