Você sabia que garrafões de água têm prazo de validade? Saiba como identificar

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: Rede Alese

Você sabia que os garrafões de água de plástico têm prazo de validade? Isso ocorre porque o plástico se desgasta com o tempo soltando micro partículas que podem contaminar a água e causar danos a saúde. Mas afinal, por quanto tempo os garrafões de água podem ser usados? LEIA TAMBÉM | Material à base de cogumelos supera o plástico nas embalagens de startup belga



De acordo com a Resolução nº 193 da Agência Nacional de Mineração (ANM), os garrafões podem ser utilizados por, no máximo, três anos. A norma também determina que a data de fabricação e de validade estejam gravadas em alto-relevo na parte superior do vasilhame, para que dessa forma o consumidor possa verificar as informações com facilidade.

Esse controle é importante porque, com o passar do tempo, o plástico sofre desgaste natural. Quando expostos ao calor, ao sol ou a oscilações bruscas de temperatura, os garrafões podem liberar partículas indesejadas e até alterar o sabor e o odor da água. Leia mais Micro e nanoplásticos contaminam água, ar e alimentos, mostra estudo Sobre o assunto Micro e nanoplásticos contaminam água, ar e alimentos, mostra estudo Como os garrafões são fabricados No Brasil, os garrafões retornáveis (de 10 e 20 litros) podem ser fabricados com três tipos de plástico: polipropileno (PP), policarbonato (PC) e Polietileno Tereftalato (PET). São materiais rígidos e resistentes.

A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 14222 também determina que esses plásticos devem ser “resina virgem”, ou seja, não é permitido o uso de material reciclado para fabricação de vasilhames destinados ao consumo. O processo começa com o aquecimento de uma pré-forma plástica — uma peça com cerca de 20 cm que se assemelha a um tubo de ensaio. Essa pré-forma é colocada em um molde no formato do garrafão, onde ar comprimido é insuflado para expandir o plástico até atingir o formato final. Todo o processo dura menos de 30 segundos. Como o plástico resfria rapidamente, o garrafão pronto é ejetado assim que o molde é aberto. Em seguida, cada unidade passa por testes de resistência especificados pela NBR 14222, antes de estar apta ao uso.

Testes de resistência Os principais testes previstos de na norma são: Resistência à Compressão Estática (Empilhamento): Nos garrafões de 10 litros, são formadas três camadas com quatro unidades cada. Nos de 20 litros, cinco camadas com oito unidades por camada. O objetivo é avaliar se o garrafão suporta o empilhamento sem sofrer deformação irreversível. Resistência à Queda (Impacto): Os garrafões são enchidos e lacrados, e depois arremessados de uma altura de 1,5 metro. Em seguida, são examinados para verificar fraturas e possíveis vazamentos. Qualquer rachadura torna o vasilhame inutilizável.

