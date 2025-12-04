Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 4 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Esta quinta-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras. Saiba onde
Autor Izabele Vasconcelos
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quinta-feira, 4.

O dia 4 de dezembro de 2025 (04/12/2025) tem feriados em 21 cidades brasileiras. No Ceará, há folga municipal em uma cidade. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 4 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Cipó (Bahia)
  • Encruzilhada (Bahia)
  • Santa Bárbara (Bahia)
  • Independência (Ceará)
  • Santa Bárbara de Goiás (Goiás)
  • Engenheiro Caldas (Minas Gerais)
  • Pirpirituba (Paraíba)
  • Bituruna (Paraná)
  • Terra Rica (Paraná)
  • Arroio dos Ratos (Rio Grande do Sul)
  • Butiá (Rio Grande do Sul)
  • Encruzilhada do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Santa Bárbara do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Anita Garibaldi (Santa Catarina)
  • Criciúma (Santa Catarina)
  • Lauro Muller (Santa Catarina)
  • Siderópolis (Santa Catarina)
  • Águas de Santa Bárbara (São Paulo)
  • Chavantes (São Paulo)
  • Conchas (São Paulo)
  • Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

