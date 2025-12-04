Hoje, 4 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 4 de dezembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AURELIO ALVES

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quinta-feira, 4.

O dia 4 de dezembro de 2025 (04/12/2025) tem feriados em 21 cidades brasileiras. No Ceará, há folga municipal em uma cidade. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 4 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Cipó (Bahia)



Encruzilhada (Bahia)



Santa Bárbara (Bahia)



Independência (Ceará)



Santa Bárbara de Goiás (Goiás)



Engenheiro Caldas (Minas Gerais)



Pirpirituba (Paraíba)



Bituruna (Paraná)



Terra Rica (Paraná)



Arroio dos Ratos (Rio Grande do Sul)



Butiá (Rio Grande do Sul)



Encruzilhada do Sul (Rio Grande do Sul)



Santa Bárbara do Sul (Rio Grande do Sul)



Anita Garibaldi (Santa Catarina)



Criciúma (Santa Catarina)



Lauro Muller (Santa Catarina)



Siderópolis (Santa Catarina)



Águas de Santa Bárbara (São Paulo)



Chavantes (São Paulo)



Conchas (São Paulo)



Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.