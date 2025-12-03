Hoje, 3 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 3 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais. / Crédito: FERNANDA BARROS

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 3.

O dia 3 de dezembro de 2025 (03/12/2025) tem feriados em 20 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 3 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Rafael Jambeiro (Bahia)



Monção (Maranhão)



Turiacu (Maranhão)



Paranatinga (Mato Grosso)



Barcarena (Pará)



Conselheiro Mairinck (Paraná)



Itambaracá (Paraná)



Santa Inês (Paraná)



Rondon (Paraná)



Itaguaí (Rio de Janeiro)



Lajes (Rio Grande do Norte)



Nova Cruz (Rio Grande do Norte)



Upanema (Rio Grande do Norte)



Jari (Rio Grande do Sul)



Sobradinho (Rio Grande do Sul)



Campo Belo do Sul (Santa Catarina)



Bastos (São Paulo)



Iguape (São Paulo)



Pereira Barreto (São Paulo)



Registro (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.