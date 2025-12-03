Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 3 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Esta quarta-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 3.

O dia 3 de dezembro de 2025 (03/12/2025) tem feriados em 20 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 3 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Rafael Jambeiro (Bahia)
  • Monção (Maranhão)
  • Turiacu (Maranhão)
  • Paranatinga (Mato Grosso)
  • Barcarena (Pará)
  • Conselheiro Mairinck (Paraná)
  • Itambaracá (Paraná)
  • Santa Inês (Paraná)
  • Rondon (Paraná)
  • Itaguaí (Rio de Janeiro)
  • Lajes (Rio Grande do Norte)
  • Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
  • Upanema (Rio Grande do Norte)
  • Jari (Rio Grande do Sul)
  • Sobradinho (Rio Grande do Sul)
  • Campo Belo do Sul (Santa Catarina)
  • Bastos (São Paulo)
  • Iguape (São Paulo)
  • Pereira Barreto (São Paulo)
  • Registro (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

