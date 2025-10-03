Ed Gein: Conheça o protagonista da nova temporada de "Monstros"Interpretado por Charlie Hunnam, assassino norte-americano foi inspiração para filmes de terror famosos. Conheça sua história, adaptada na série de Ryan Murphy
A nova temporada da série “Monstros”, que recebeu o subtítulo de “A História de Ed Gein”, estreia nesta sexta-feira, 3.
Com os seus oito episódios disponíveis na Netflix, a série aborda uma das figuras mais notórias da história de crimes norte-americanos que foi inspiração para filmes de terror famosos.
A seguir, conheça a história de Ed Gein e seus crimes:
Monstros: Nova temporada explora a história de Ed Gein
Interpretado por Charlie Hunnam, a nova temporada de “Monstros”, série antológica criada por Ryan Murphy, lança luz sobre a história de Ed Gein. A trama de 8 episódios contará como Gein se tornou um violador de túmulos que era obcecado pela própria mãe.
Além disso, também trará retratos de cineastas famosos que se inspiraram nele para criar seus filmes, como Alfred Hitchcock e Tobe Hooper. Também está confirmada na série a cantora Addison Rae, que interpreta a vítima de um dos casos sem solução atribuídos a Gein.
Quem foi Ed Gein? Conheça a história do “Açougueiro de Plainfield”
Nascido em 27 de agosto de 1906, Ed Gein é conhecido pela alcunha de “Açougueiro de Plainfield” ou “O Assassino de Plainfield” pelos crimes que cometeu na região. Oficialmente, ele foi condenado por dois homicídios confirmados, mas foi considerado suspeito em outros 7 casos, além de ter mutilado 9 cadáveres desenterrados.
Por conta desse histórico, Ed Gein é categorizado como um “assassino em série”, sendo mais reconhecido pelos fatores sinistros envolvendo seus crimes, do que pelo número de mortes que realmente causou.
Filho mais novo do casal George e Augusta, Ed Gein se mudou para Plainfield porque sua mãe queria criá-lo de maneira isolada. Biógrafos como Harold Schechter conseguiram rastrear sua história de vida, descrevendo uma família conturbada que sempre viveu em uma condição miserável nos Estados Unidos pós-2ª Guerra.
O pai de Ed, George, era um alcoólatra que morreu de insuficiência cardíaca em 1940. Quando o irmão, Henry, se casou e foi embora, Ed ficou morando sozinho com sua mãe Augusta, a quem ele era muito próximo.
Por se manter isolado das pessoas, a mando da mãe, Ed Gein era tido pela comunidade de Plainfield como mentalmente inapto, ainda que não fosse tido como perigoso. Nem mesmo quando Henry Gein morreu em um acidente cujo Ed foi a única testemunha, a comunidade local desconfiou dele.
Cinco anos após a morte do pai e algum tempo depois da morte do irmão, Ed perdeu sua mãe por problemas de saúde decorrentes de sucessivos derrames paralisantes.
No livro “Deviante”, sem tradução para o português, Harold Schechter escreve que “Ed perdeu sua única amiga e seu único amor de uma vez só”.
A partir desse momento, Ed começou a desenvolver comportamentos cada vez mais esquisitos, isolando-se da comunidade ao seu redor e frequentando um cemitério perto de sua casa, chegando até mesmo a dormir nele. Porém, foi apenas em 1957 que a cidade de Plainfield descobriu o real motivo dessas visitas noturnas.
A “Casa de Horrores” de Ed Gein
Em 16 de novembro de 1957, Bernice Worden, a dona da loja de ferragens de Plainfield desapareceu. Seu filho, o xerife Frank Worden, encontrou a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão.
Enquanto procurava por pistas, viu que o recibo de uma venda para Ed Gein foi o último escrito por Bernice na manhã em que desapareceu. Na mesma noite, Gein foi preso em uma mercearia.
Um dos delegados do xerife, foi até o galpão da propriedade de Gein, encontrando o corpo decapitado de Worden pendurado de cabeça para baixo como se fosse um cervo mutilado. Essa, porém, não foi a descoberta mais sinistra, já que quando entraram na casa de Gein, a polícia de Plainfield descobriu uma vasta coleção de itens feitos de carne humana.
Entre eles havia:
- Ossos inteiros
- Uma lixeira feita de pele humana
- Tigelas feitas de crânios humanos
- Um espartilho feito de torso feminino esfolado dos ombros à cintura
- Leggings feitas de pele humana
- O coração de Bernice Worden em um saco plástico
- Nove vulvas numa caixa de sapatos
- Quatro narizes
- Um cinto feito de mamilos femininos
Levado para prestar depoimento, Gein admitiu que visitou três cemitérios entre 1947 e 1952, no qual exumara corpos de mulheres de meia-idade que ele achava parecidas com sua mãe e levava para sua casa para criar os objetos descobertos.
Além de Bernice Worden, ele também assumiu o assassino de Mary Hogan, dona de uma taverna que desapareceu em 1954. Sua cabeça foi encontrada na casa de Gein, mas ele disse não se lembrar de detalhes da morte.
Gein foi levado para julgamento em novembro de 1957, diagnosticado com esquizofrenia e considerado mentalmente incompetente, portanto, inapto para julgamento.
Em 1968, porém, os médicos determinaram que Gein era capaz de consultar um advogado e participar de sua defesa, sendo levado a julgamento novamente. Ele foi declarado “inocente por insanidade” e condenado a passar o resto da vida em um hospital psiquiátrico.
Sua propriedade, que incluía a “casa dos horrores”, como foi chamada pela população, iria ser leiloada em 1958, mas acabou sofrendo um incêndio que destruiu inteiramente a residência de Gein. O assassino morreu de insuficiência respiratória em julho de 1984, aos 77 anos, no Instituto de Saúde Mental Mendota.
Ed Gein: Assassino inspirou filmes de terror
Desde sua captura, Ed Gein serviu de inspiração para diversas obras na cultura norte-americana, desde livros até filmes famosos. Uma das primeiras foi o livro “Psicose”, lançado em 1959 por Robert Bloch e adaptado no ano seguinte por Alfred Hitchcock.
O grande vilão da história, Norman Bates, é um homem que nunca conseguiu superar a morte da mãe, vestindo-se como ela para realizar assassinatos. Apesar da inspiração, há divergências se Ed Gein queria ou não “tornar-se” a mãe dele, mesmo que tivesse o hábito de travestir-se.
Outro vilão inspirado por ele foi o Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. Tobe Hooper pegou inspiração direta das máscaras de pele humana que Gein criava para construir o vilão cujo nome é literalmente “Cara de Couro” em tradução direta.
Seus crimes também serviram para a criação do personagem Buffalo Bill, de “O Silêncio dos Inocentes", obra escrita em 1988 e adaptada para o cinema em 1991. Em ambas, o vilão sequestra e assassina mulheres para confeccionar um “traje feminino” que satisfaça seu desejo.
Na vida real, não se sabe se Ed Gein tinha desejos de transicionar, mas há relatos que ele colecionava artigos sobre Christine Jorgensen, uma das primeiras mulheres trans a realizar a cirurgia de redesignação sexual.