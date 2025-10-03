Ed Gein: Conheça o protagonista da nova temporada de "Monstros"

A Netflix vai trazer o caso do serial killer Ed Gein na terceira temporada da série Monstros / Crédito: Divulgação

A nova temporada da série “Monstros”, que recebeu o subtítulo de “A História de Ed Gein”, estreia nesta sexta-feira, 3. Com os seus oito episódios disponíveis na Netflix, a série aborda uma das figuras mais notórias da história de crimes norte-americanos que foi inspiração para filmes de terror famosos.

A seguir, conheça a história de Ed Gein e seus crimes: Monstros: Nova temporada explora a história de Ed Gein Interpretado por Charlie Hunnam, a nova temporada de “Monstros”, série antológica criada por Ryan Murphy, lança luz sobre a história de Ed Gein. A trama de 8 episódios contará como Gein se tornou um violador de túmulos que era obcecado pela própria mãe. Além disso, também trará retratos de cineastas famosos que se inspiraram nele para criar seus filmes, como Alfred Hitchcock e Tobe Hooper. Também está confirmada na série a cantora Addison Rae, que interpreta a vítima de um dos casos sem solução atribuídos a Gein.

Quem foi Ed Gein? Conheça a história do “Açougueiro de Plainfield” Nascido em 27 de agosto de 1906, Ed Gein é conhecido pela alcunha de “Açougueiro de Plainfield” ou “O Assassino de Plainfield” pelos crimes que cometeu na região. Oficialmente, ele foi condenado por dois homicídios confirmados, mas foi considerado suspeito em outros 7 casos, além de ter mutilado 9 cadáveres desenterrados. Por conta desse histórico, Ed Gein é categorizado como um “assassino em série”, sendo mais reconhecido pelos fatores sinistros envolvendo seus crimes, do que pelo número de mortes que realmente causou. Filho mais novo do casal George e Augusta, Ed Gein se mudou para Plainfield porque sua mãe queria criá-lo de maneira isolada. Biógrafos como Harold Schechter conseguiram rastrear sua história de vida, descrevendo uma família conturbada que sempre viveu em uma condição miserável nos Estados Unidos pós-2ª Guerra.

O pai de Ed, George, era um alcoólatra que morreu de insuficiência cardíaca em 1940. Quando o irmão, Henry, se casou e foi embora, Ed ficou morando sozinho com sua mãe Augusta, a quem ele era muito próximo. Por se manter isolado das pessoas, a mando da mãe, Ed Gein era tido pela comunidade de Plainfield como mentalmente inapto, ainda que não fosse tido como perigoso. Nem mesmo quando Henry Gein morreu em um acidente cujo Ed foi a única testemunha, a comunidade local desconfiou dele. Cinco anos após a morte do pai e algum tempo depois da morte do irmão, Ed perdeu sua mãe por problemas de saúde decorrentes de sucessivos derrames paralisantes.

No livro "Deviante", sem tradução para o português, Harold Schechter escreve que "Ed perdeu sua única amiga e seu único amor de uma vez só". A partir desse momento, Ed começou a desenvolver comportamentos cada vez mais esquisitos, isolando-se da comunidade ao seu redor e frequentando um cemitério perto de sua casa, chegando até mesmo a dormir nele. Porém, foi apenas em 1957 que a cidade de Plainfield descobriu o real motivo dessas visitas noturnas.