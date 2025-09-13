13 de setembro é Dia da Cachaça; conheça história e curiosidades

13 de setembro é Dia da Cachaça; conheça história e curiosidadesData celebra uma das bebidas mais queridas por brasileiros. Saiba mais sobre a cachaça e sua história
Em algum engenho de açúcar no litoral brasileiro, em meados dos anos 1500, foi destilada a primeira garrafa do que se tornaria uma das principais fontes de economia do País.
A cachaça, símbolo de identidade nacional, carrega séculos de tradição e, no dia 13 de setembro, ganha destaque com o Dia Nacional da Cachaça.
Conheça a história e curiosidades sobre a bebida:
Por que 13 de setembro é o Dia da Cachaça?
O dia comemorativo foi criado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e aprovada pela Câmara dos Deputados em 2009. Desde então, a bebida e seus produtores são homenageados anualmente.
A escolha do dia remonta ao período colonial. Na época, a cachaça era fundamental para a economia, mas preocupava a Coroa Portuguesa, já que competia com a bagaceira importada de Portugal.
Por isso, em 13 de setembro de 1649, uma Carta Real proibiu a produção e a venda da cachaça no Brasil.
Anos depois, em 1660, produtores se organizaram em rebelião e iniciaram a Revolta da Cachaça. Sob pressão, a rainha Luísa de Gusmão, esposa de Dom João IV, autorizou novamente a comercialização da bebida, também em 13 de setembro.
O episódio histórico deu origem à escolha da data que hoje celebra a cachaça.
Só o Brasil pode produzir cachaça?
A lei brasileira prevê que o nome "cachaça" só pode ser utilizado por produtoras em território nacional.
O decreto (4.062) foi assinado por Fernando Henrique Cardoso em 2001. Desde então, a bebida é chamada de aguardente ou aguardente de cana nos outros lugares do mundo.
A importância da cachaça hoje
Reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural desde 2016, a cachaça ainda é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e uma importante fonte de emprego e renda.
“É um setor que gera hoje mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos, com produtores espalhados de norte a sul do Brasil”, destacou o presidente do Ibrac, Carlos Lima, em entrevista à Agência Brasil.
Conforme o anuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com entidades como o Ibrac, a produção de cachaça declarada em 2024 ultrapassou 292 milhões de litros, registrando um aumento de 29,58% em relação a 2023.