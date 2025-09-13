Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

13 de setembro é Dia da Cachaça; conheça história e curiosidades

13 de setembro é Dia da Cachaça; conheça história e curiosidades

Data celebra uma das bebidas mais queridas por brasileiros. Saiba mais sobre a cachaça e sua história
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em algum engenho de açúcar no litoral brasileiro, em meados dos anos 1500, foi destilada a primeira garrafa do que se tornaria uma das principais fontes de economia do País.

A cachaça, símbolo de identidade nacional, carrega séculos de tradição e, no dia 13 de setembro, ganha destaque com o Dia Nacional da Cachaça.

Conheça a história e curiosidades sobre a bebida:

Por que 13 de setembro é o Dia da Cachaça?

O dia comemorativo foi criado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e aprovada pela Câmara dos Deputados em 2009. Desde então, a bebida e seus produtores são homenageados anualmente.

A escolha do dia remonta ao período colonial. Na época, a cachaça era fundamental para a economia, mas preocupava a Coroa Portuguesa, já que competia com a bagaceira importada de Portugal.

Por isso, em 13 de setembro de 1649, uma Carta Real proibiu a produção e a venda da cachaça no Brasil.

Anos depois, em 1660, produtores se organizaram em rebelião e iniciaram a Revolta da Cachaça. Sob pressão, a rainha Luísa de Gusmão, esposa de Dom João IV, autorizou novamente a comercialização da bebida, também em 13 de setembro.

O episódio histórico deu origem à escolha da data que hoje celebra a cachaça.

Só o Brasil pode produzir cachaça?

A lei brasileira prevê que o nome "cachaça" só pode ser utilizado por produtoras em território nacional.

O decreto (4.062) foi assinado por Fernando Henrique Cardoso em 2001. Desde então, a bebida é chamada de aguardente ou aguardente de cana nos outros lugares do mundo.

Leia mais

A importância da cachaça hoje

Reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural desde 2016, a cachaça ainda é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e uma importante fonte de emprego e renda.

“É um setor que gera hoje mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos, com produtores espalhados de norte a sul do Brasil”, destacou o presidente do Ibrac, Carlos Lima, em entrevista à Agência Brasil.

Conforme o anuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com entidades como o Ibrac, a produção de cachaça declarada em 2024 ultrapassou 292 milhões de litros, registrando um aumento de 29,58% em relação a 2023.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar