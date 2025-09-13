13 de setembro é Dia da Cachaça; conheça história e curiosidades

A cachaça, símbolo de identidade nacional, carrega séculos de tradição e, no dia 13 de setembro, ganha destaque com a celebração do Dia Nacional da Cachaça / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Em algum engenho de açúcar no litoral brasileiro, em meados dos anos 1500, foi destilada a primeira garrafa do que se tornaria uma das principais fontes de economia do País. A cachaça, símbolo de identidade nacional, carrega séculos de tradição e, no dia 13 de setembro, ganha destaque com o Dia Nacional da Cachaça.

Conheça a história e curiosidades sobre a bebida: Por que 13 de setembro é o Dia da Cachaça? O dia comemorativo foi criado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e aprovada pela Câmara dos Deputados em 2009. Desde então, a bebida e seus produtores são homenageados anualmente. A escolha do dia remonta ao período colonial. Na época, a cachaça era fundamental para a economia, mas preocupava a Coroa Portuguesa, já que competia com a bagaceira importada de Portugal. Por isso, em 13 de setembro de 1649, uma Carta Real proibiu a produção e a venda da cachaça no Brasil.