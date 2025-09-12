Hoje, 12 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 12 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 12 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, onze cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Ouro Branco (Alagoas)



Ipameri (Goiás)



Tuntum (Maranhão)



Angelândia (Minas Gerais)



Malacacheta (Minas Gerais)



Miraí (Minas Gerais)



Novo Oriente de Minas (Minas Gerais)



Vicentina (Mato Grosso do Sul)



Canoinhas (Santa Catarina)



Itapuí (São Paulo)



Jaguariúna (São Paulo)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: