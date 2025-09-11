Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 11 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

11 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Autor Arthur Albano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 10 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, vinte e oito cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Jaguaruana (Ceará)
  • Itaú de Minas (Minas Gerais)
  • Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
  • Jangada (Mato Grosso)
  • Agrestina (Pernambuco)
  • Aliança (Pernambuco)
  • Araripina (Pernambuco)
  • Arcoverde (Pernambuco)
  • Belo Jardim (Pernambuco)
  • Cabrobó (Pernambuco)
  • Carpina (Pernambuco)
  • Catende (Pernambuco)
  • Custódia (Pernambuco)
  • Flores (Pernambuco)
  • Jurema (Pernambuco)
  • Lagoa dos Gatos (Pernambuco)
  • Moreno (Pernambuco)
  • Orobó (Pernambuco)
  • Ribeirão (Pernambuco)
  • São Caitano (Pernambuco)
  • São Joaquim do Monte (Pernambuco)
  • Serrita (Pernambuco)
  • Surubim (Pernambuco)
  • Vertentes (Pernambuco)
  • Vicência (Pernambuco)
  • Irani (Santa Catarina)
  • Jaborã (Santa Catarina)
  • Marabá Paulista (São Paulo)
  • Itapuí (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Onde é feriado no Ceará hoje, 11 de setembro?

No dia 11 de setembro é feriado no munícipio de Jaguaruna. 

A data é alusiva a emancipação política da cidade, que em 2025 comemora 135 anos com uma série de festejos realizados pela prefeitura. Segundo decreto 037/1015, o dia é considerado ponto facultativo.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

