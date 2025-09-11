Hoje, 11 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Beberibe, CE, BR 03.06.25 Foto aérea do Morro Branco no Município de Beberi (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 10 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, vinte e oito cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Jaguaruana (Ceará)



Itaú de Minas (Minas Gerais)



Rio Negro (Mato Grosso do Sul)



Jangada (Mato Grosso)



Agrestina (Pernambuco)



Aliança (Pernambuco)



Araripina (Pernambuco)



Arcoverde (Pernambuco)



Belo Jardim (Pernambuco)



Cabrobó (Pernambuco)



Carpina (Pernambuco)



Catende (Pernambuco)



Custódia (Pernambuco)



Flores (Pernambuco)



Jurema (Pernambuco)



Lagoa dos Gatos (Pernambuco)



Moreno (Pernambuco)



Orobó (Pernambuco)



Ribeirão (Pernambuco)



São Caitano (Pernambuco)



São Joaquim do Monte (Pernambuco)



Serrita (Pernambuco)



Surubim (Pernambuco)



Vertentes (Pernambuco)



Vicência (Pernambuco)



Irani (Santa Catarina)



Jaborã (Santa Catarina)



Marabá Paulista (São Paulo)



Itapuí (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Onde é feriado no Ceará hoje, 11 de setembro?

No dia 11 de setembro é feriado no munícipio de Jaguaruna.

A data é alusiva a emancipação política da cidade, que em 2025 comemora 135 anos com uma série de festejos realizados pela prefeitura. Segundo decreto 037/1015, o dia é considerado ponto facultativo.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.