Hoje, 6 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 6 de setembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Reprodução/ Secult-CE

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 6 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além deles, 10 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 6 de agosto:

Aramari (Bahia)



Morrinhos (Ceará)



Palmácia (Ceará)



Ipanema (Minas Gerais)



Muriaé (Minas Gerais)



Belém (Paraíba)



Uruçuí (Piauí)



Tomazina (Paraná)



Natividade (Rio de Janeiro)



Matos Costa (Santa Catarina)



Boituva (São Paulo)



Ribeirão Branco (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 6 de setembro? Dois municípios cearenses possuem feriado em 6 de setembro: Morrinhos e Palmácia. Em Morrinhos, a data é alusiva à emancipação política da cidade, declarada em 1957.

Já em Palmácia, o feriado de emancipação política foi transferido do dia 28 de agosto para o dia 6 de setembro. O município anunciou que irá celebrar com um desfile cívico nas redes sociais da Prefeitura.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.