Hoje, 5 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

5 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 5 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar isso, mais de 70 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 5 de setembro:

  • Acrelândia (Acre)
  • Assis Brasil (Acre)
  • Brasiléia (Acre)
  • Bujari (Acre)
  • Capixaba (Acre)
  • Cruzeiro do Sul (Acre)
  • Epitaciolândia (Acre)
  • Feijó (Acre)
  • Mâncio Lima (Acre)
  • Manoel Urbano (Acre)
  • Marechal Thaumaturgo (Acre)
  • Plácido de Castro (Acre)
  • Porto Acre (Acre)
  • Rio Branco (Acre)
  • Rodrigues Alves (Acre)
  • Sena Madureira (Acre)
  • Senador Guiomard (Acre)
  • Tarauacá (Acre)
  • Xapuri (Acre)
  • Anori (Amazonas)
  • Apuí (Amazonas)
  • Autazes (Amazonas)
  • Barcelos (Amazonas)
  • Barreirinha (Amazonas)
  • Benjamin Constant (Amazonas)
  • Beruri (Amazonas)
  • Boca do Acre (Amazonas)
  • Borba (Amazonas)
  • Canutama (Amazonas)
  • Carauari (Amazonas)
  • Careiro (Amazonas)
  • Coari (Amazonas)
  • Codajás (Amazonas)
  • Eirunepé (Amazonas)
  • Envira (Amazonas)
  • Fonte Boa (Amazonas)
  • Guajará (Amazonas)
  • Humaitá (Amazonas)
  • Ipixuna (Amazonas)
  • Iranduba (Amazonas)
  • Itacoatiara (Amazonas)
  • Jutaí (Amazonas)
  • Lábrea (Amazonas)
  • Manacapuru (Amazonas)
  • Manaquiri (Amazonas)
  • Manaus (Amazonas)
  • Manicoré (Amazonas)
  • Maués (Amazonas)
  • Nhamundá (Amazonas)
  • Nova Olinda do Norte (Amazonas)
  • Novo Airão (Amazonas)
  • Novo Aripuanã (Amazonas)
  • Parintins (Amazonas)
  • Pauini (Amazonas)
  • Presidente Figueiredo (Amazonas)
  • Rio Preto da Eva (Amazonas)
  • Santo Antônio do Içá (Amazonas)
  • São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)
  • São Paulo de Olivença (Amazonas)
  • Tabatinga (Amazonas)
  • Tabapuã (Amazonas)
  • Tefé (Amazonas)
  • Urucará (Amazonas)
  • Vitória do Mearim (Maranhão)
  • Lagamar (Minas Gerais)
  • Mutum (Minas Gerais)
  • Alagoa Nova (Paraíba)
  • São Bento (Paraíba)
  • Luzilândia (Piauí)
  • Campo Grande (Rio Grande do Norte)
  • Touros (Rio Grande do Norte)
  • Independência (Rio Grande do Sul)
  • Porto União (Santa Catarina)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

