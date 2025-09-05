Hoje, 5 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 5 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga5 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 5 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar isso, mais de 70 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 5 de agosto:
- Acrelândia (Acre)
- Assis Brasil (Acre)
- Brasiléia (Acre)
- Bujari (Acre)
- Capixaba (Acre)
- Cruzeiro do Sul (Acre)
- Epitaciolândia (Acre)
- Feijó (Acre)
- Mâncio Lima (Acre)
- Manoel Urbano (Acre)
- Marechal Thaumaturgo (Acre)
- Plácido de Castro (Acre)
- Porto Acre (Acre)
- Rio Branco (Acre)
- Rodrigues Alves (Acre)
- Sena Madureira (Acre)
- Senador Guiomard (Acre)
- Tarauacá (Acre)
- Xapuri (Acre)
- Anori (Amazonas)
- Apuí (Amazonas)
- Autazes (Amazonas)
- Barcelos (Amazonas)
- Barreirinha (Amazonas)
- Benjamin Constant (Amazonas)
- Beruri (Amazonas)
- Boca do Acre (Amazonas)
- Borba (Amazonas)
- Canutama (Amazonas)
- Carauari (Amazonas)
- Careiro (Amazonas)
- Coari (Amazonas)
- Codajás (Amazonas)
- Eirunepé (Amazonas)
- Envira (Amazonas)
- Fonte Boa (Amazonas)
- Guajará (Amazonas)
- Humaitá (Amazonas)
- Ipixuna (Amazonas)
- Iranduba (Amazonas)
- Itacoatiara (Amazonas)
- Jutaí (Amazonas)
- Lábrea (Amazonas)
- Manacapuru (Amazonas)
- Manaquiri (Amazonas)
- Manaus (Amazonas)
- Manicoré (Amazonas)
- Maués (Amazonas)
- Nhamundá (Amazonas)
- Nova Olinda do Norte (Amazonas)
- Novo Airão (Amazonas)
- Novo Aripuanã (Amazonas)
- Parintins (Amazonas)
- Pauini (Amazonas)
- Presidente Figueiredo (Amazonas)
- Rio Preto da Eva (Amazonas)
- Santo Antônio do Içá (Amazonas)
- São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)
- São Paulo de Olivença (Amazonas)
- Tabatinga (Amazonas)
- Tabapuã (Amazonas)
- Tefé (Amazonas)
- Urucará (Amazonas)
- Vitória do Mearim (Maranhão)
- Lagamar (Minas Gerais)
- Mutum (Minas Gerais)
- Alagoa Nova (Paraíba)
- São Bento (Paraíba)
- Luzilândia (Piauí)
- Campo Grande (Rio Grande do Norte)
- Touros (Rio Grande do Norte)
- Independência (Rio Grande do Sul)
- Porto União (Santa Catarina)
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.