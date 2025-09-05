Hoje, 5 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 5 de setembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: JL Rosa em 16/06/2021

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 5 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar isso, mais de 70 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 5 de agosto:

Acrelândia (Acre)



Assis Brasil (Acre)



Brasiléia (Acre)



Bujari (Acre)



Capixaba (Acre)



Cruzeiro do Sul (Acre)



Epitaciolândia (Acre)



Feijó (Acre)



Mâncio Lima (Acre)



Manoel Urbano (Acre)



Marechal Thaumaturgo (Acre)



Plácido de Castro (Acre)



Porto Acre (Acre)



Rio Branco (Acre)



Rodrigues Alves (Acre)



Sena Madureira (Acre)



Senador Guiomard (Acre)



Tarauacá (Acre)



Xapuri (Acre)



Anori (Amazonas)



Apuí (Amazonas)



Autazes (Amazonas)



Barcelos (Amazonas)



Barreirinha (Amazonas)



Benjamin Constant (Amazonas)



Beruri (Amazonas)



Boca do Acre (Amazonas)



Borba (Amazonas)



Canutama (Amazonas)



Carauari (Amazonas)



Careiro (Amazonas)



Coari (Amazonas)



Codajás (Amazonas)



Eirunepé (Amazonas)



Envira (Amazonas)



Fonte Boa (Amazonas)



Guajará (Amazonas)



Humaitá (Amazonas)



Ipixuna (Amazonas)



Iranduba (Amazonas)



Itacoatiara (Amazonas)



Jutaí (Amazonas)



Lábrea (Amazonas)



Manacapuru (Amazonas)



Manaquiri (Amazonas)



Manaus (Amazonas)



Manicoré (Amazonas)



Maués (Amazonas)



Nhamundá (Amazonas)



Nova Olinda do Norte (Amazonas)



Novo Airão (Amazonas)



Novo Aripuanã (Amazonas)



Parintins (Amazonas)



Pauini (Amazonas)



Presidente Figueiredo (Amazonas)



Rio Preto da Eva (Amazonas)



Santo Antônio do Içá (Amazonas)



São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)



São Paulo de Olivença (Amazonas)



Tabatinga (Amazonas)



Tabapuã (Amazonas)



Tefé (Amazonas)



Urucará (Amazonas)



Vitória do Mearim (Maranhão)



Lagamar (Minas Gerais)



Mutum (Minas Gerais)



Alagoa Nova (Paraíba)



São Bento (Paraíba)



Luzilândia (Piauí)



Campo Grande (Rio Grande do Norte)



Touros (Rio Grande do Norte)



Independência (Rio Grande do Sul)



Porto União (Santa Catarina)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.