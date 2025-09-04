Hoje, 4 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 4 de setembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 4 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/2025), é feriado em um município do Ceará. Doze cidades de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 4 de agosto:

Potengi (Ceará)



Ceres (Goiás)



Rialma (Goiás)



Conceição da Aparecida (Minas Gerais)



Divisópolis (Minas Gerais)



Paulista (Pernambuco)



Buriti dos Lopes (Piauí)



Gilbués (Piauí)



Simplício Mendes (Piauí)



Reserva do Iguaçu (Paraná)



Campo Grande (Rio Grande do Norte)



Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)



Santa Rosa de Viterbo (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 4 de setembro? Somente um município cearense possui feriado em 4 de setembro: Potengi. A data é alusiva a emancipação política do município, declarada em 1957. Em 2025, o município irá celebrar seus 68 anos com um desfile cívico anunciado pela Prefeitura em suas redes sociais.



Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.