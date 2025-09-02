Hoje, 2 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 2 de setembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Fredson Pedro/Wikimedia Commons

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 2 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Outras três cidades de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 2 de agosto:

Orós (Ceará)



Pacoti (Ceará)



Leopoldo de Bulhões (Goiás)



Mara Rosa (Goiás)



Ladário (Mato Grosso do Sul)

Onde é feriado no Ceará hoje, 2 de setembro? Dois municípios cearenses possuem feriado em 2 de setembro: Orós e Pacoti. Em ambos os casos a data é alusiva a emancipação política dos municípios. Pacoti é o mais antigo, tendo sua emancipação declarada em 1890 e celebrando 135 anos em 2025. Já Orós se tornou um município independente em 1957, comemorando 68 anos em 2025.



Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.