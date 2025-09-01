Hoje, 1º de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 1º de setembro é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 1º deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025 (01/09/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Outras 19 cidades de vários estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 1º de agosto:

Camacan (Bahia)



Correntina (Bahia)



Igaporã (Bahia)



Itiruçu (Bahia)



Campos Sales (Ceará)



Crato (Ceará)



São João do Paraíso (Maranhão)



Vila Nova dos Martírios (Maranhão)



Cana Verde (Minas Gerais)



Ipaba (Minas Gerais)



Ipiaçu (Minas Gerais)



Mirabela (Minas Gerais)



Passa Quatro (Minas Gerais)



Pocrane (Minas Gerais)



Resende Costa (Minas Gerais)



Rio Manso (Minas Gerais)



Senhora dos Remédios (Minas Gerais)



Sobrália (Minas Gerais)



Tomé-açu (Pará)



Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)



Mogi das Cruzes (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 1º de setembro? Dois municípios cearenses possuem feriado em 1º de setembro: Campos Sales e Crato. A data é alusiva ao Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira dos municípios. Normalmente, o feriado municipal é celebrado com missas e procissões a serem anunciadas pelas dioceses locais.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.