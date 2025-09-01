Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 1º de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

1º de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 1º deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025 (01/09/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Outras 19 cidades de vários estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 1º de setembro:

  • Camacan (Bahia)
  • Correntina (Bahia)
  • Igaporã (Bahia)
  • Itiruçu (Bahia)
  • Campos Sales (Ceará)
  • Crato (Ceará)
  • São João do Paraíso (Maranhão)
  • Vila Nova dos Martírios (Maranhão)
  • Cana Verde (Minas Gerais)
  • Ipaba (Minas Gerais)
  • Ipiaçu (Minas Gerais)
  • Mirabela (Minas Gerais)
  • Passa Quatro (Minas Gerais)
  • Pocrane (Minas Gerais)
  • Resende Costa (Minas Gerais)
  • Rio Manso (Minas Gerais)
  • Senhora dos Remédios (Minas Gerais)
  • Sobrália (Minas Gerais)
  • Tomé-açu (Pará)
  • Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)
  • Mogi das Cruzes (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 1º de setembro?

Dois municípios cearenses possuem feriado em 1º de setembro: Campos Sales e Crato.

A data é alusiva ao Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira dos municípios. Normalmente, o feriado municipal é celebrado com missas e procissões a serem anunciadas pelas dioceses locais. 

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

