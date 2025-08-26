Repórter entra em trabalho de parto ao vivo na Record; veja vídeo

Repórter entra em trabalho de parto ao vivo na Record; veja vídeoAnúncio surpreende telespectadores e apresentadora do telejornal durante entrada ao vivo. Repórter se despede do público para ir ao hospital
A repórter da Record Bahia, Maryanne Barros, anunciou aos espectadores nessa segunda-feira, 25, que estava em trabalho de parto durante entrada ao vivo. A jornalista interrompeu sua participação no telejornal “Bahia no Ar”, para comunicar sobre as contrações e se despedir do público.
“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, revelou. “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, disse a repórter.
O anúncio surpreendeu a apresentadora do programa, Jessica Smetak, que não conteve a emoção e desejou um bom parto. “Que legal. Que mulher arretada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção”, afirmou ao vivo.
Confira vídeo da repórter em trabalho de parto:
Emoção para o parto da filha
Maryanne Barros também é mãe de Henry, de 2 anos, e costuma compartilhar a rotina com a criança e a expectativa para o segundo parto. Nas últimas semanas publicou um desabafo sobre a segunda gravidez, agora de uma menina, chamada Karitas.
“Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve. Agora encaro o desafio de uma menina. É mais leve por não ser desconhecido e por ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena”, escreveu a repórter.
Não há atualizações sobre o parto ou a saúde das duas até a publicação desta matéria.