Repórter entra em trabalho de parto ao vivo na Record; veja vídeo

A jornalista interrompeu sua participação no telejornal "Bahia no Ar", para comunicar sobre as contrações e se despedir do público. / Crédito: Divulgação/ Instagram

A repórter da Record Bahia, Maryanne Barros, anunciou aos espectadores nessa segunda-feira, 25, que estava em trabalho de parto durante entrada ao vivo. A jornalista interrompeu sua participação no telejornal “Bahia no Ar”, para comunicar sobre as contrações e se despedir do público. “Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, revelou. “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, disse a repórter.

O anúncio surpreendeu a apresentadora do programa, Jessica Smetak, que não conteve a emoção e desejou um bom parto. “Que legal. Que mulher arretada, gente. Maryanne, eu tô emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção”, afirmou ao vivo. Confira vídeo da repórter em trabalho de parto: >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Emoção para o parto da filha Maryanne Barros também é mãe de Henry, de 2 anos, e costuma compartilhar a rotina com a criança e a expectativa para o segundo parto. Nas últimas semanas publicou um desabafo sobre a segunda gravidez, agora de uma menina, chamada Karitas.