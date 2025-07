Nova nota de euro reacende debate sobre nacionalidade de Marie Curie

A atual nota de 20 euros. Em 2025, o BCE criou um júri e lançou um concurso para o desenho das novas notas / Crédito: Reprodução / Banco Central Europeu

Onde nasceu Marie Curie (1867-1934), cientista duas vezes vencedora do Prêmio Nobel conhecida principalmente por suas pesquisas pioneiras sobre a radioatividade? Se você pensou na França, saiba que não é a única pessoa a cair no erro. Marie adotou o sobrenome de seu marido e parceiro de trabalho francês, Pierre, mas ela nasceu Maria Skłodowska, em Varsóvia, atual capital da Polônia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais A busca pelas impressões digitais radioativas de Marie Curie em Paris Sobre o assunto A busca pelas impressões digitais radioativas de Marie Curie em Paris É fato que sua história está muito ligada à França, onde há várias ruas, escolas e instituições científicas com seu nome – acompanhado ou não do marido. Ela viveu no país por mais de três décadas, onde sua carreira e pesquisas deslancharam. Foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris e, em 1995, 60 anos após sua morte, tornou-se a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris – seguida pela política Simone Veil. Em 1903, quando ganhou seu primeiro Nobel, de física, juntamente com Pierre, ela foi creditada apenas como Marie Curie.

LEIA TAMBÉM | Rosalind Lee, a primeira autora ignorada pelo Nobel de Medicina 2024

Mas na segunda laureação, em 1911, desta vez na área de química, Pierre já havia morrido, e ela decidiu-se pelo nome composto Marie Skłodowska-Curie, que marcava sua origem polonesa. A assinatura não se tornou popular, gerando uma disputa simbólica entre poloneses e franceses. 20 euros da discórdia Essa querela ganhou novos contornos recentemente, com uma chamada do Banco Central Europeu (BCE) para a formulação de novos modelos de cédulas do euro.

Sob o tema "Cultura Europeia", a instituição elencou algumas personalidades que poderão estampar as notas, entre elas Marie Curie – escrito dessa forma –, gerando alvoroço entre os poloneses. Segundo apurou o site Politico, diplomatas poloneses em Bruxelas alertaram a instituição sobre a imprecisão. O governador do Banco Central da Polônia, Adam Glapiński, também se manifestou, enviando uma carta à presidente do BCE, Christine Lagarde. Parlamentares europeus poloneses — e alguns não poloneses simpatizantes do feminismo de Marie — também escreveram para protestar, relata o veículo. No site do BCE, agora a informação está atualizada para "Marie Curie (nascida Skłodowska)". A instituição abriu um concurso para eleger as melhores propostas e espera concluir esse processo em 2026. Ainda não há previsão para a impressão das novas cédulas.

"Estou muito satisfeito que o BCE tenha atendido às preocupações polonesas e ajustado o design da nova nota de € 20 para refletir a herança polonesa de Marie Skłodowska-Curie", disse o eurodeputado conservador Janusz Lewandowski ao Politico. Os poloneses têm uma moeda própria – o zloty – e não usam o euro, mas dão sinais de que não deixarão o assunto esfriar. Questão polonesa "Por que os poloneses são tão obcecados pelo fato de Marie Skłodowska-Curie ser polonesa?" – provoca a escritora e apresentadora polonesa Karolina Żebrowska em vídeo no seu canal do YouTube.