Lua hoje (25/07): qual é a fase lunar desta sexta-feira? Veja calendário

Esta fase termina no dia 1º de agosto, quando terá início a Lua Crescente, às 9h41min (horário de Brasília), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A semana segue com a Lua Nova presente no céu nesta sexta-feira, 25 de julho. Saiba o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

Hoje, 25 de julho de 2025, marca o segundo dia de Lua Nova do mês. A fase termina dia 1º de agosto.

Culturalmente, nesta etapa, que também é chamada de lua negra ou lua escura, a energia de tudo no planeta se volta para baixo da superfície. No caso, onde ficam as raízes das plantas, dos seres e das situações.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: