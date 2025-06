Lua hoje (30/06): qual é a fase lunar desta segunda? Veja calendário

Hoje, 30 de junho de 2025, marca o quinto dia de Lua Nova do mês, que vai até o dia 2, quando inicia o ciclo da Lua Crescente.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

A Lua, nosso satélite natural, passa por transformações visíveis ao longo do mês, em um ciclo que dura cerca de 29,5 dias.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina dia 2 de julho, quando terá início a Lua Crescente, à 00h40 (horário de Brasília).

Acompanhe as próximas fases lunares, com as datas e horários em que elas começarão.

Lua Crescente: 02/07 à 00h40min

Lua Cheia: 10/07 às 4h43min

Lua Minguante: 17/06 às 21h37min

Lua Nova: 24/07 às 16h11min



Como funcionam as fases da Lua?

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: