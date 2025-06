Lua hoje (24/06): qual fase lunar desta terça? Veja calendário

O céu desta terça-feira marca o fim da Lua Minguante. Saiba o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra e as tradições humanas.

Hoje, 24 de junho de 2025, marca o penúltimo dia de Lua Minguante do mês, que vai até o dia 25, quando inicia o ciclo da Lua Nova.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

A Lua, nosso satélite natural, passa por transformações visíveis ao longo do mês, em um ciclo que dura cerca de 29,5 dias.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa fase termina amanhã, dia 25, quando terá início a Lua Nova, às 7h31 (horário de Brasília).

Acompanhe as próximas fases lunares, com as datas e horários em que elas começarão.

Lua Crescente : 3 de junho - 00h40min

: 3 de junho - 00h40min Lua Cheia : 11 de junho - 04h43min

: 11 de junho - 04h43min Lua Minguante : 18 de junho - 16h19min



: 18 de junho - 16h19min Lua Nova: 25 de junho - 7h31min

Como funcionam as fases da Lua?

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: